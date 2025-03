Arezzo, 3 marzo 2025 – Cortona, conto alla rovescia per l’edizione 2025 di Chianina & Syrah

Il «Festival del buon vivere» si apre venerdì 7 marzo con il simposio internazionale su enologia e allevamento, sabato e domenica sorsi e morsi al Centro convegni Sant’Agostino

È tutto pronto per la nuova edizione di Chianina & Syrah, il «Festival del buon vivere» si apre venerdì 7 marzo con il «Simposio internazionale», seguiranno due giorni di degustazioni al Centro convegni Sant’Agostino, dove si svolgeranno le sessioni di «Sorsi & morsi», il motto con cui gli organizzatori mettono a confronto i produttori delle due specialità e il pubblico. Il primo appuntamento in programma è venerdì 7 marzo dalle 9 nella sala Medicea di palazzo Casali, è qui che si terrà «Cortona città d’arte e di Syrah». Il convegno vedrà una decina di esperti intervenire al mattino sul tema enologico «Fermentazioni spontanee e lieviti non Saccharomyces, rischio od opportunità per la valorizzazione del Syrah» e nel pomeriggio «Nuovi orizzonti per la filiera della Chianina: valore e innovazione in un contesto dinamico».

«Come consigliere comunale e ricercatore nel settore zootecnico - dichiara il consigliere Matteo Finocchi - sono onorato di aver contribuito all’organizzazione del simposio internazionale Chianina e Syrah, che per la prima volta dedica una sessione alla Chianina. Come sottolineato dal sindaco di Cortona, Luciano Meoni, e dal presidente del Consorzio Cortona Vini Stefano Amerighi, crediamo che la valorizzazione delle eccellenze locali possa avere ricadute positive su economia, turismo e paesaggio. La mattina approfondiremo le fermentazioni spontanee e il loro ruolo nella valorizzazione del Syrah, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla Chianina, con focus su bioeconomia circolare e sostenibilità».

«Il Consorzio di Tutela ‘Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP’ - afferma il direttore Andrea Petrini - rinnova con piacere la partecipazione a ‘Chianina e Syrah’, un evento che celebra ancora una volta l’incontro fra due prodotti di eccellenza che trovano nel legame con il loro territorio di origine un valore aggiunto unico e imprescindibile che ne determina la qualità. Come il Syrah, coltivato in tutto il mondo ma valorizzato dal marchio ‘Cortona DOC’, anche la Chianina ha una diffusione globale, ma solo la certificazione ‘Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP’ ne garantisce l’autenticità e il rispetto del Disciplinare di produzione a tutela dei consumatori. La tre giorni a Cortona sarà una nuova opportunità per ribadire tutto questo e valorizzare il lavoro dei produttori delle due filiere».

Chianina & Syrah propone venerdì a sabato due cene di gala al Teatro Signorelli con chef stellati. Sabato alle 11 si accendono i riflettori al Centro convegni Sant’Agostino con «Sorsi & morsi», a cui partecipano oltre 40 cantine in degustazione, 35 stand gastronomici, insieme a tre masterclass sui vini, 5 talk e masterclass di cucina, oltre a tanti eventi pensati per i più piccoli.

