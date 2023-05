Cortona Comics, un primo weekend con il pienone

Arezzo, 29 maggio 2023 – Si è chiuso con un grande successo di pubblico il primo weekend di «Cortona Comics», una due giorni di intense emozioni che hanno coinvolto sia i disegnatori che i visitatori. Tra i momenti più intensi ricordiamo l'inaugurazione della mostra di Giorgio Cavazzano, grande maestro della Disney che dal 1967 disegna e illustra Topolino, oltre 100 opere, tra cui molti inediti, sono in mostra nella chiesa di Sant'Agostino a Cortona. Un momento davvero emozionante è stata la cerimonia dedicata a Cavazzano, insignito del premio Jacovitti alla carriera, con l'intervento di Silvia Jacovitti, figlia di Benito Jacovitti e il video registrato da Vincenzo Mollica per «Cortona Comics». Nei due giorni del 27 e 28 maggio c’è stato un susseguirsi di appuntamenti, incontri con gli autori, presentazione di libri che hanno coinvolto il pubblico presente e i bambini intervenuti. L'appuntamento è per giovedì sera con il concerto di Tananai che fa da preludio al secondo weekend della manifestazione. Nei giorni 2, 3 e 4 giugno, Tex Willer e i Supereroi saranno i protagonisti indiscussi. Venerdì 2 alle 12 si terrà la presentazione della mostra «Due cortonesi alla conquista del mondo» Maria Laura Sanapo e Marco Santucci a Palazzo Ferretti. Alle 20 scatta l’appuntamento con «Fumettiamo: Cibo e Fumetti» in Via Dardano. Sabato 3 giugno dalle 11 apre il laboratorio di «Character design» per giovanissimi (iscrizioni su prenotazione). I partecipanti potranno conoscere materiali e strumenti adatti per realizzare di un’opera, le tecniche e i trucchi per dare sfogo alla creatività e sfruttarla al meglio; l’utilizzo dei materiali per dare vita a un proprio personaggio con cui sviluppare una storia e il contesto in cui inserirlo. Sabato sera si conclude con l’incontro con gli autori alla Fortezza del Girifalco: dalle 20 aperitivo, spuntini e musica con i «Banana Split» (prenotazione obbligatoria). Nell’ambito della serata avverrà la donazione delle opere realizzate durante i «contest» all'associazione Glio.Ma con raccolta fondi.

La manifestazione è promossa da Cortona Sviluppo, associazione Il Minotauro, il contributo di numerosi sponsor e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il programma completo è su www.cortonacomics.it per info e prenotazioni 0575 630158.