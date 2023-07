Corona Sunsets, una marcia in più Musica, teatro e progetti green

LAJATICO (Pisa)

Approda in Toscana il Corona Sunsets Festival World Tour che domani accenderà il Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa): oltre 10 ore di musica, food corner, attenzione all’ambiente e tanto altro. Sul palco artisti nazionali e internazionali: headliner della serata saranno i Subsonica e, oltre alla band torinese, si vivranno on stage le vibes di Lost Frequencies (DJ set) - attesissimo ospite internazionale, Francesca Michielin - cantautrice e polistrumentista, Venerus – talentuoso cantautore ed eclettica anima libera, Planet Funk - la band italiana famosa in tutto il mondo, The Zen Circus - con il loro sound rock cantautorale, Kety Fusco - arpista toscana che ha conquistato il mondo e Bobo Rondelli - appassionato cantautore livornese.

Sul palco Ylenia, speaker di Radio 105, la radio ufficiale dell’appuntamento italiano di Corona Sunsets Festival World Tour.

Oltre alla musica, Corona Sunsets Festival World Tour proporrà attività da scoprire e sperimentare. Per entrare nel mood del Festival saranno presenti postazioni di hair lab e make up lab.

L’attenzione all’ambiente è di primaria importanza per Corona, primo marchio globale di bevande con una net-zero plastic footprint. Grazie a Corona Sunsets Festival World Tour, Corona prosegue l’ambizione di celebrare la bellezza della natura ponendo attenzione all’ambiente: ha infatti collaborato con il partner no-profit Oceanic Global per seguire criteri di sostenibilità in tutta la progettazione del festival e per valutare i suoi impegni in materia attraverso il suo Blue Standard, premiato agli Ngo awards.

Oltre a gestire responsabilmente i rifiuti e a eliminare la plastica monouso Corona darà vita a un Eco-Village che ospiterà attività e partner legati al mondo della sostenibilità. Sarà ad esempio possibile dare sfoggio della propria creatività realizzando le originali seed bomb, palline di polvere di argilla e semi di fiori selvatici che possono essere portate ovunque e lasciate fiorire su un campo o un giardino.

Sarà poi presente Scart, il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera che da 25 anni trasforma i materiali di scarto in opere d’arte e di design.

ZeroW - piattaforma etica che combatte la creazione di rifiuti nell’industria della moda - esporrà invece una selezione di prodotti upcycled realizzati dai designer del gruppo.

Pensando al mare a Lajatico ci sarà spazio per Seaqual initiative - comunità che collabora per contribuire alla pulizia dei nostri oceani - con workshop dedicati al tema della pulizia e alla sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica.

infine ArtInsolite – rassegna collaterale ideata da Teatro del Silenzio sotto la direzione artistica di Alberto Bartalini - che vede presenti gli artisti di questa edizione 2023, quali David Pompili e Luca Bellandi, che realizzeranno delle maxi opere d’arte live, e Gianni Lucchesi, che esporrà le proprie sculture. Opere degli stessi artisti saranno visitabili anche nel piccolo borgo di Lajatico.

I biglietti della tappa italiana di Corona Sunsets Festival World Tour sono disponibili su Ticketone, Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. info su www.corona-extra.it .

Re. Spe.