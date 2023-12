Conosci te stesso: una conferenza sull’oracolo di Delfi

Arezzo, 12 dicembre 2023 – Si conclude sabato 16 dicembre, nella nuova sede dell’Associazione Archeosofica di Arezzo il ciclo di incontri sul tema “Miti e Riti”, curato dalla prof.ssa Evelina Lazzarin di Genova, con la conferenza dal titolo “Conosci te stesso: l’oracolo di Delfi”.

Questo luogo è una delle istituzioni religiose meglio conosciute dell’antichità: ne hanno infatti parlato personaggi del calibro di Aristotele, Diodoro Siculo, Clemente Alessandrino ed Erodoto, tanto per citarne alcuni. Da dove nasce la sua grande “fama”? Delfi col suo oracolo era considerato l’omphalos, ovvero l’ombelico del mondo, l’epicentro in cui la Pizia, sacerdotessa di Apollo, prediceva il futuro a chi aveva la possibilità di interrogarla. Le risposte erano volutamente enigmatiche e non era possibile darne una corretta interpretazione se non a determinate condizioni. D’altra parte il desiderio di conoscere la propria sorte, ciò che ci è ignoto, è arcaico nell’uomo e nella donna, ma il monito che era inciso sul frontone del tempio, “Gnothi seautòn”, ovvero “Conosci te stesso”, faceva ben intendere che non è possibile avere risposte chiare senza prima aver compiuto un percorso personale, senza aver prima elevato la propria coscienza.

La conferenza di sabato, con l’aiuto di interessanti immagini, vuol quindi essere un aiuto a meglio comprendere ancora oggi quali siano i presupposti per risolvere l’enigma fondamentale che è al centro della questione: chi è l’uomo?

L’Associazione Archeosofica dà quindi appuntamento, per chi voglia approfondire questa interessante tematica, per Sabato 16 dicembre, con inizio alle ore 17,00, con ingresso libero per la cittadinanza, nella propria sede in via Alessandro Dal Borro 58 ad Arezzo.

