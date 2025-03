Arezzo, 6 marzo 2025 – Concorso di Poesia “Marco Gennaioli”, ancora un mese di tempo per inviare i componimenti

Studenti delle scuole secondarie di secondo grado e giovani dai 19 ai 25 anni possono partecipare gratuitamente

L’obiettivo che ha spinto gli organizzatori – Fondazione “Marco Gennaioli”e Centro Studi “Mario Pancrazi” – a riproporre il Concorso di Poesia “Marco Gennaioli” è quello di riscoprire il valore artistico e formativo della poesia, offrendo un’occasione ai giovani per poter esprimere sé stessi e le proprie pulsioni più profonde attraverso la poesia.

“In un presente – spiega Carla Masetti Gennaioli, Presidente della Fondazione “Marco Gennaioli” – in cui le emozioni vengono principalmente affidate a format e prodotti propri dell’ambiente virtuale, è più che mai doveroso associarsi a quegli studiosi e pedagogisti che continuano a riconoscere alla lettura e all’esercizio della poesia un grande valore formativo. In particolare, la produzione di un testo poetico induce a riflettere sul senso da assegnare alla scrittura, sullo scopo della stessa e su come la traduzione in versi delle emozioni possa diventare uno strumento di esplorazione interiore.”

Per tutte queste ragioni, dunque, tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell’Alta Valle del Tevere e i giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni potranno partecipare al Concorso di Poesia inviando i propri elaborati (fino a un massimo di tre), accompagnati dalla domanda di partecipazione (comprensiva della dichiarazione di autenticità), al seguente indirizzo: [email protected].

Anche quest’anno le categorie sono due – appunto scuole e giovani dai 19 ai 25 anni – e per ognuna delle quali è prevista l’assegnazione di tre premi: primo classificato (500 euro), secondo classificato (300 euro) e terzo classificato (200 euro). I vincitori saranno individuati tramite una giuria di nove esperti e la cerimonia di premiazione si terrà, subito dopo la comunicazione dei vincitori, la mattina del 10 maggio presso la Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi. Le poesie saranno poi rilegate e stampate in una raccolta.

Per essere valutati dalla giuria i componimenti dovranno essere inviati entro il 10 di aprile, di conseguenza tutti coloro che, in veste di studente o di giovane di età compresa tra 19 e i 25 anni, volessero cogliere questa opportunità per investire sulla poesia, su sé stessi e sulla propria originalità, hanno ancora un mese abbondante di tempo per poterlo fare.