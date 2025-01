Concerto da fiaba con le musiche di Walt Disney al Petrarca

Arezzo, 5 gennai 2025 - Concerto da fiaba con le musiche di Walt Disney che vedrà protagonista l’ Orchestra da Camera Fiorentina, è quello in programma oggi domenica 5 gennaio alle ore 17 al Teatro Petrarca di Arezzo. L’Orchestra da Camera Fiorentina, sotto la direzione del Maestro Giuseppe Lanzetta, condurrà il pubblico in un mondo incantato con le colonne sonore dei capolavori Disney, da La Bella e la Bestia a Frozen, passando per Aladdin, Mulan e molti altri. In programma anche musiche dalle saghe cinematografiche Harry Potter e Star Wars, con gli arrangiamenti di Neri Nencini. Le più amate colonne sonore dei cartoni animati rivivono in versione sinfonica in occasione dell’Omaggio a Walt Disney dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta. Chi non ha mai sognato di viaggiare sul tappeto volante accompagnato dalle note de “Il mondo è mio”? Quanti cuori hanno palpitato mentre il granchio Sebastian intonava “Baciala”? Temi intramontabili che portano la firma di grandi autori quali Alan Menken (Academy Award e Golden Globe come migliore colonna sonora originale con Aladdin), Kristen e Robert Lopez (Premio Oscar per la miglior canzone originale con “Let It Go” da Frozen) e Jerry Goldsmith e Matthew Wilder (con la strepitosa “Reflection” portata al successo da Christina Aguilera e, nella versione italiana, da Syria, per Mulan). Completano il programma temi dalle saghe cinematografiche Harry Potter e Star Wars. Arrangiamenti di Neri Nencini, progetto ideato e prodotto da Giovanni Lanzetta. Il programma del concerto prevede musiche da Biancaneve e i sette nani, musiche di Frank Churchill (Ouverture), La bella addormentata nel bosco, musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Valzer) , La sirenetta, musiche di Alan Menken, Medley (La sirenetta, Baciala, In fondo al mar), La bella e la bestia, musiche di Alan Menken, Medley (Prologo, Il racconto di Belle, La bella e la bestia, Stia con noi), Aladdin, musiche di Alan Menken, Medley (Notti d’Oriente, Principe Alì, Il mondo è mio, Un amico come me). E poi Il re leone, musiche di Hans Zimmer e Elton John, Medley (Il cerchio della vita, Voglio diventare presto un re, Hakuna Matata, L’amore è nell’aria stasera), Pocahontas, musiche di Alan Menken (I colori del vento), Anastasia, musiche di Stephen Flaherty, Medley (Viaggio nel passato, Quando viene Dicembre), Mulan, musiche di Jerry Goldsmith e Matthew Wilder (Riflesso) e Oceania, musiche di Mark Mancina e Lin-Manuel Miranda (Oltre l’orizzonte). E ancora, Frozen/Frozen II, musiche di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Medley (Facciamo un pupazzo insieme, Oggi per la prima volta, All’alba sorgerò, Nell’ignoto) e il Medley da Star Wars e Harry Potter Biglietti disponbili su https://discoverarezzo.ticka.it.