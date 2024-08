Arezzo, 22 agosto 2024 – Con Cortonantiquaria tornano le iniziative in città, che arricchiscono il carnet con concerti, incontri e serate teatrali, oltre a degustazioni di prodotti locali. Show d'autore e la serata dedicata al Premio completano il ricco calendario 2024. Come sempre la musica sarà protagonista in varie serate con un concerto di pianoforte con musicisti in arrivo dalla Germania, oltre alle esecuzioni della celebre Cor-Orchestra e al musical in Piazza Signorelli con i Summer and Winter Company; una serata è dedicata ai 100 anni di Henry Mancini Riccardo Fassi Quintet, e il Festival di Musica Corale CHORALIA 2024 coinvolgerà varie sedi in città. Non mancheranno due serate teatrali, una con la Compagnia Masque e la seconda dedicata a Dante, con musiche e voci narranti. Giorgio Panariello e Marco Masini saranno protagonisti di uno show in piazza Signorelli. Appuntamenti anche con la giurisprudenza riferita all'arte: si parlerà di arbitrato e mercato con lo studio Iureconsulti. Anche alla mostra collaterale "Il mestiere delle armi" è dedicato un momento di incontro con una conferenza intorno al tema storico. Come sempre al Premio Cortonantiquaria e Premio Arte è dedicata una serata, condotta anche quest'anno da Hoara Borselli. 23 Agosto h 17.30 Chiostro Centro Convegni S. Agostino | Ingresso ad invito Cerimonia di inaugurazione di Cortonantiquaria 2024 e della Mostra collaterale "Il mestiere delle armi" 24 Agosto h 21.15 Terre d'Arezzo Music Festival | Chiesa di San Domenico | Ingresso libero Concerto Pianoforte e Orchestra Duo Pianistico Florian Koltun & Xin Wang (Germania), Cor-Orchestra 28 Agosto h 21.30 Piazza Signorelli | Ingresso con biglietto* San Francesco un Santo POP, Compagnia Masque Produzioni 29 Agosto h 21.30 Piazza Signorelli | Ingresso libero Il Musical dei Musicals con i Summer and Winter Company 30 Agosto Piazza della Repubblica e piazza Garibaldi 25° anniversario Consorzio Vini Cortona DOC h 18.00-20.00 Piazza della Repubblica | Ingresso a pagamento Degustazione dei vini del Consorzio h 21.15 Piazza Garibaldi | Su prenotazione 0575/603793 – 3397991711 Cena di gala presso la terrazza del ristorante Tonino 30 agosto h 21.30 Piazza Signorelli | Ingresso libero 100 anni di Henry Mancini Riccardo Fassi Quintet 31 Agosto h 11.00 Sala del Consiglio Comunale | Ingresso libero Conferenza "Le armi da fuoco storiche" 31 Agosto h 21.30 Piazza Signorelli | Ingresso libero Premio Cortonanatiquaria 2024 conferito a Pierre Gramegna, Anmministratore Delegato MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) e Premio Cortonantiquaria Arte conferito a Carla Romanelli Crowther, attrice e scrittrice; conduce Hoara Borselli. Intermezzi musicali di Jazzmania 5et 1 Settembre h 21.30 Piazza Signorelli | Ingresso con biglietto** Panariello VS Masini Il ritorno 5 - 8 Settembre Sedi varie | Ingresso libero Festival di musica Corale Choralia 2024 a cura di Associazione Fabbrica Harmonica A.P.S- E.T.S e Proloco Cortona Centro Storico APS Atelier 6 settembre h 18.00 Chiostro Centro Convegni S.Agostino | Ingresso libero Appuntamento con il diritto dell'arte: L'arbitrato ed il mercato dell'arte. Intervengono: l'avv. Emanuele Spina, Studio Legale IURECONSULTI e il Dott. Mario Del Secco, Vice Segretario Generale CCIAA Arezzo Siena e Dirigente del servizio Regolazione del Mercato 7 Settembre h 21.00 Chiostro Centro Convegni S.Agostino | Ingresso libero QUELLA SAGOMA DI DANTE tre donne alle prese con l'Alighieri Elena Buttiero & Anita Frumento pianoforte a quattro mani, Anna Giarrocco voce narrante, musiche di Cesare San Fiorenzo, testo di Daria Pratesi