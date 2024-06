Cinema sotto le stelle ad Anghiari: successo per la prima uscita

Arezzo, 22 giugno 2024 – E’ iniziato con un successo il primo spettacolo del Cinema sotto le Stelle ad Anghiari. Nella bellissima cornice del parco di Villa Gennaioli infatti, lo spettacolo “Io Capitano” ha registrato il tutto esaurito, confermando le previsioni e l’entusiasmo dimostrato dagli anghiaresi alla notizia dell’iniziativa.

A distanza di tre giorni, il cinema è già pronto per la seconda proiezione in programma questa sera e domani sera alle 21,30: si tratta del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, il più visto e applaudito al cinema questa stagione che ha segna l'esordio della Cortellesi alla regia. Un racconto di donne, per le donne, per al società tutta, una fotografia storica, ma anche un'istantanea del nostro presente, un'opera che si posiziona a metà strada tra impegno civile, denuncia e proposta educativa.

Tutto pronto quindi per accogliere ancora una volta un pubblico numeroso e per condividere un momento culturale, sociale e di intrattenimento.