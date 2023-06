Ciak si gira: la Vespucci diventa set Sbarca la fiction “Mare promesso“

Per il primo ciak non poteva esserci soggetto migliore, sul piano della bellezza scenografica e e delle evocazioni: la nave scuola Amerigo Vespucci nel suo prendere il largo dal Golfo della Spezia per il via della grande impresa, il giro del mondo a vela spiegate. Così l’inizio delle spettacolari riprese, a mezzo drone, della serie ‘Mare Promesso’, prodotta e realizzata da Studio Comunica di Genova. Obiettivo: raccontare con scenari, paesaggi e atmosfere inedite la regione Liguria. Al progetto hanno aderito con entusiasmo moltissimi comuni liguri. La Marina Militare ha messo a disposizione il Vespucci. Importante anche il supporto della Capitaneria di Porto che ha messo a disposizione le imbarcazioni necessarie a seguire il veliero in mare aperto per realizzare immagini inedite e suggestive.

"Siamo orgogliosi che Marina Militare ci abbia affiancato nella realizzazione di questa serie tv - ha detto il direttore di produzione di Studio Comunica, Giorgio D’Acunzo -; è stata una grande emozione avere l’onore di riprendere l’unità e lavorare fianco a fianco con i marinai".

Il saluto ufficiale al Vespucci in vista del giro del mondo avverrà a Genova, il primo luglio, con un rituale solenne. Ma per la gente del golfo della Spezia l’arrivederci all’Amerigo Vespucci è già avvenuto l’altro ieri: nessun cerimoniale ma un rincorrersi di pensieri e ammirazione alla vista della nave scuola che lasciava l’ormeggio nella base navale, transitava al traverso di Cadimare, Fezzano, Le Grazie per poi uscire dal varco di ponente della diga Foranea ed diventare soggetto ambito non solo degli obiettivi delle macchine fotografiche dei turisti a Porto Venere e Lerici ma anche dei droni impegnati nelle riprese della fiction: lo svolazzare dei gabbiani elettronici che ha arricchito lo spettacolo.

Il Vespucci tornerà qui fra 20 mesi, dopo aver compiuto il periplo del globo: il secondo giro del mondo, dopo quello compiuto tra il 2002 e il 2003, nella sua lunga carriera di palestra formativa, ambasciatore navigante dell’Italia. Previste in totale 31 soste presso 28 diversi Paesi in 5 continenti, di cui 13 con a bordo gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno impegnati nelle tradizionali campagne di istruzione estive. Oggi nella città toscana, il loro imbarco per poi raggiungere Genova (la partenza è prevista questa sera).