’Christmas Land’. Aperto il villaggio con animazioni e show

A Viareggio in piazza D’Azeglio è aperto Christman Land, villaggio con animazioni e show. Da domani a Pietrasanta mercatini con tanti espositori in piazza Duomo tutti i weekend fino al 24, dalle 9 alle 20. Il 22 corteo di Babbi e Mamme Natale. A Forte dei Marmi, nelle domeniche del 10, 17 e 24, mercato con 150 espositori. A Camaiore mercatini il 16 e 17. A Lido di Camaiore questo weekend c’è la fiera del Consorzio di promozione turistica; domani il Villaggio di Santa Claus per le letterine a Babbo Natale.