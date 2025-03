Chiusura di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino con lo spettacolo "La solita zuppa" con Maria Cassi e Leonardo Brizzi

Arezzo, 21 marzo 2025 – A volte le cose accadono, che lo si voglia o meno. Come uno spettacolo che non può più compiersi, per le più varie ragioni. La sfortuna, si sa, ogni tanto ci mette lo zampino. Mercoledì 26 marzo Officine della cultura chiuderà la stagione teatrale 2024/25 del Teatro Verdi di Monte San Savino con lo spettacolo "La solita zuppa" con Maria Cassi e Leonardo Brizzi. «Lo so, ti aspettavi "Pluto" con I Sacchi di Sabbia ma abbiamo dovuto annullare l'evento, per quelle ragioni di cui si diceva. Però ci siamo dati da fare, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, per salutarci con due protagonisti di gran talento, capaci da sempre di una lettura dell'umano surreale e ironica, ricca di meraviglia e di sorrisi. Insomma ti aspettiamo per una chiusura di stagione con i fiocchi. Inizio, come di consueto, alle ore 21:15.

IMPORTANTE. Se hai comprato il biglietto per vedere "Pluto" e proprio non ti va di vedere un altro spettacolo - ma poi perché non dovresti lasciarti incuriosire? - il rimborso e quindi l'annullamento del biglietto può essere richiesto fino a giovedì 27 marzo presso il nostro ufficio in Via Vittorio Veneto 180/2 ad Arezzo. Altrimenti, con il biglietto già in tuo possesso, potrai accedere in teatro per vedere "La solita zuppa". Se hai l'abbonamento (e non hai letto l'e-mail che ti abbiamo inviato ieri) il tuo solito posto ti aspetta al Teatro Verdi»