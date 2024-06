C.Fiorentino, visite alla scoperta di Vasari

Arezzo, 12 giugno 2024 – Quattro uscite, tra giugno e luglio, per scoprire e conoscere le opere di Giorgio Vasari nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino. Quattro visite guidate, organizzate dalla guida turistica Edoardo Bidini e patrocinate dal Comune di Castiglion Fiorentino, alla scoperta delle opere del genio del Rinascimento e dei suoi seguaci.

Le uscite sono in programma nei giorni 12 e 26 giugno e 17 e 24 luglio. Si toccheranno vari luoghi di Castiglion Fiorentino che ospitano opere di Giorgio Vasari o che hanno forti legami con il pittore, architetto e storico dell’arte aretino morto 450 anni fa. Accompagnati da una guida turistica abilitata e laureato in storia dell’arte come Edoardo Bidini, si potrà visitare la chiesa di San Francesco dove all’interno si trova la Pala di Vasari; il Palazzo comunale con il restauro del loggiato; la sala del consiglio, che ospita due opere importanti di un allievo di Vasari; la Chiesa del Gesù, in cui ci sono alcune pitture legate a Vasari e alla sua scuola. Infine le visite toccheranno anche la Chiesa della Consolazione, per la quale si ipotizza che il progetto di costruzione fu opera di Vasari.

Ogni visita ha la durata di un’ora e possono partecipare al massimo 25 persone. La partenza è fissata per le 21:15. Il costo è di 10 euro a persona (gratis sotto i 14 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 3478574808.