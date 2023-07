Casermarcheologica, c'è Max Fish

Arezzo, 25 luglio 2023 – Una mostra dedicata alla stampa tipografica a caratteri mobili animata dall'amore per la stampa manuale per dare forma e parola al manifesto tipografico, rendendolo un'opera unica ed espressiva.

La street art e il graffitismo sono una costante fonte di ispirazione per l'artista Max Fish che ci invita a considerare il suo lavoro come un'affermazione di libertà creativa.

Max Fish è fondatore di Atipica Press, un laboratorio in via XX Settembre ad Arezzo dedicato alla stampa a caratteri mobili, dove il grande portone d'ingresso diventa la mostra permanente dei suoi manifesti.

http://www.atipicapress.com/

La mostra a CasermArcheologica vede in allestimento numerosi manifesti di Max Fish e sarà un reale work in progress, tre torchi tipografici al centro delle sale saranno gli strumenti che Max Fish userà per produrre nuove opere durante i mesi di apertura della mostra, cambiando o integrando continuamente l'allestimento. L'attrezzatura sarà inoltre messa a disposizione dei partecipanti ai laboratori condotti dall'artista aperti a tutte e a tutti, in programma a partire dal 26 e 27 agosto durante i quali sarà possibile stampare propri testi, sperimentando composizioni e colorazioni.

Massimo Pesce è nato nel 1965 in provincia di Padova.

Terminate le scuole superiori inizia a lavorare come commesso, falegname, idraulico, metalmeccanico e artigiano. Nel 2003 si trasferisce in Umbria e successivamente in Toscana dove attualmente vive, iniziando a occuparsi di design e web design.

Dal 2005 collabora con la calligrafa Monica Dengo e organizza workshop locali e internazionali. È fondatore insieme ad altri dell'associazione CIAC – Centro Internazionale Arti Calligrafiche. Dal 2009 al 2011 ha tenuto laboratori di tipografia.

Con il CIAC ha invitato in Italia il tipografo americano Amos Kennedy ad insegnare con Paolo Lazzarelli, tipografo aretino. I workshop riguardavano la stampa creativa di caratteri in legno e poster. Da questa esperienza Massimo Pesce apre “Atipicapress”, un garage ad Arezzo dedicato alla stampa tipografica, dove il portone principale ne diventa la vetrina.