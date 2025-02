Carnevale di Foiano, si parte. Cantieri in fibrillazione: oggi l’estrazione dei carri

Arezzo, 6 febbraio 2025 – Da oggi si inizia a fare sul serio. Entra nel vivo a Foiano della Chiana il Carnevale più antico d’Italia. E’ in programma oggi alle 18 in Piazza Matteotti, l’estrazione dell’ordine di uscita dei carri allegorici 2025. Durante l’evento, saranno svelati i dettagli del programma del Carnevale di Foiano che affonda le sue radici nel XVI secolo, è una delle manifestazioni carnevalesche più celebri d’Italia, grazie alla maestria e alla creatività dei quattro storici cantieri: Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. Ogni anno, questi gruppi di artisti e artigiani lavorano in segreto per costruire opere allegoriche spettacolari, che si sfideranno a colpi di satira, colore e ingegnosità nelle varie domeniche del Carnevale. All’estrazione parteciperanno Jacopo Franci, Sindaco di Foiano della Chiana, Riccardo Reali, Assessore alla Cultura, Andrea Capannelli, Presidente dell’Associazione Carnevale, ì presidenti dei quattro cantieri: Massimo Ciccarelli Azzurri, Francesco Capecci Bombolo, Paolo Vespi Nottambuli ,Iacopo Liberatori Rustici. L’incontro sarà moderato da Sciabalon, voce storica del Carnevale di Foiano.

Il Carnevale di Foiano 2025 prenderà ufficialmente il via domenica 9 febbraio, con il primo Corso Mascherato, che vedrà l’ingresso trionfale di Re Giocondo, la storica maschera simbolo della festa, accompagnato dal taglio del nastro da parte del Sindaco e da uno spettacolare evento di apertura. I Corsi Mascherati proseguiranno nelle domeniche 16 e 23 febbraio, 2 e 9 marzo, con le spettacolari sfilate dei carri allegorici e una serie di eventi collaterali per tutti i gusti. Ci saranno parate e spettacoli itineranti, con artisti di strada, gruppi mascherati e coreografie coinvolgenti, concerti e djset con artisti di fama nazionale, tra cui Alex Neri e Ricky Le Roy, visite guidate nel centro storico e l’allestimento di una speciale area food & drink.

Per i più piccoli, non mancheranno laboratori creativi e spettacoli. Un altro importante appuntamento della giornata sarà, alle 17:30, con la presentazione della Scuola di Cartapesta, un progetto didattico volto a tramandare alle nuove generazioni i segreti della costruzione dei carri allegorici. Questo laboratorio rappresenta un’opportunità unica per i giovani per imparare le tecniche di un’arte secolare.