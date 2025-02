Arezzo, 7 febbraio 2025 – Carnevale 2025: cambio di location per garantire sicurezza e spettacolo

L'Amministrazione Comunale di Sansepolcro desidera informare cittadini e commercianti riguardo alla scelta della nuova location per il Carnevale 2025. Tradizionalmente ospitata in Piazza Torre di Berta, la festa quest'anno, come precedentemente annunciato, si sposterà lungo viale Amando Diaz, pur mantenendo la sfilata nelle vie del centro storico e quindi lungo il corso principale.

Questo cambiamento si è reso necessario a causa dei lavori in corso nella piazza, che non avrebbero permesso lo svolgimento dell’evento. Sono state prese in considerazione diverse alternative, ma la soluzione più adeguata per garantire la buona riuscita della manifestazione è risultata essere lo spostamento ai viali.

Tutti gli altri spazi della Città non possedevano i requisiti necessari ad ospitare un evento di tale portata, nel rispetto delle normative di sicurezza e delle autorizzazioni necessarie. La scelta, risultata vincente, di organizzare il Capodanno sotto il loggiato di Palazzo delle Laudi, non può essere ripetuta per il Carnevale. Ogni manifestazione, infatti, ha le sue peculiarità ed esigenze, e per la tipologia di evento che da sempre contraddistingue quest’ultima festa, tale collocazione non è stata ritenuta adeguata. La decisione è stata presa con l’unico obiettivo di garantire la riuscita di una festa che appartiene a tutta Sansepolcro.