Capodanno in piazza Varchi a Montevarchi

Arezzo, 18 dicembre 2024 – “Ciao 2025” è la Festa di San Silvestro organizzata da “Strix Mulino on tour” in collaborazione con il Comune di Montevarchi per salutare il nuovo anno. Una serata disco, “laser show” e bollicine in piazza Varchi per accogliere fin dalle 22.00 giovani e non solo. Il programma del countdown è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall’Assessore alla Promozione del territorio Sandra Nocentini, insieme a DJ Giulio Maddii e Filippo Bonaccini di Mulino Strix, ma anche a Lorenzo Tiranno di Conad Montevarchi

“Torna a grande richiesta il Capodanno in piazza Varchi con tanta musica, divertimento e spettacoli luminosi – afferma il Sindaco – una serata che sarà condotta da un montevarchino, il conosciutissimo DJ Mad di Mulino Strix, quindi con un riscontro assicurato. Questa è una collaborazione nata durante il Perdono che ha visto la partecipazione straordinaria di tanti ragazzi ed abbiamo voluto riproporre l’esperienza anche per l’arrivo del nuovo anno. Come da tradizione, non potrà mancare il brindisi di mezzanotte con panettone e pandoro grazie alla generosità di Conad Montevarchi. Una festa naturalmente aperta a tutti per dare insieme il benvenuto al 2025”

“Con il venerdì del Perdono in piazza XX settembre abbiamo fatto ballare tantissimi giovani, ma anche tante famiglie, in una serata memorabile – prosegue Giulio Maddii – quale modo migliore per il team del Mulino Strix di proseguire anche con la festa più lunga dell’anno in piazza Varchi. Ci auguriamo di riconfermare il successo dell’ultima volta, in un palcoscenico a cielo aperto e con tanta musica commerciale”

“Per il secondo anno consecutivo – conclude Lorenzo Tiranno - il momento del brindisi sarà offerto da Conad perché ci fa veramente piacere restituire qualcosa alla comunità che ospita il nostro supermercato, ma anche per salutare un nuovo inizio”