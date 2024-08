Campane di cristallo, concerto al Castello di Valenzano

Arezzo, 29 agosto 2024 – Il Castello di Valenzano con il suo romanticismo e un parco con alberi secolari da dove guardare le stelle che sembrano brillare ancora di più, lontani da fonti luminose e rumori che distraggono l’anima, venerdì 30 agosto invita ad un concerto dove il suono è quello delle campane di cristallo e del gong, un concerto che in realtà è un bagno sonoro guidato da Silvana Casazza, di Voce d’Arpa,.

“Il corpo è l'arpa della vostra anima e sta a voi di trarne dolci melodie o confusi suoni...” una frase da Il profeta di K. Gibran, ed questa è la frase che colpisce entrando dentro il sito di Voce d’Arpa che si interessa corsi di Yoga, corsi di accompagnamento alla nascita, tecniche di rilassamento e sound therapy condotti da Silvana Maria Casazza, che tra le altre sue formazioni ed insegnamenti , è esperta dell’equilibrio motorio, mentale ed emozionale, che usa strumenti musicali da anni per raggiungere alti livelli di consapevolezza e benessere creando un luogo di ascolto interiore e collettivo.

Un momento, quello del bagno sonoro, che vedrà partecipanti, sdraiati su di un tappetino, illuminati dalla luce di candele e circondati dalla natura per una esperienza rilassante e rigenerante per armonizzare profondamente il corpo, svuotare la mente e respirare l' infinito . Il bagno sonoro in caso di maltempo si sposterà all’interno del Castello nel salone delle Feste.

Il concerto inizierà alle ore 21 con ingresso a Euro 25,00.

Il Ristorante Castello di Valenzano per l’occasione ha preparato un’apericena alle 19:30 a Euro 20,00. Il pacchetto completo di Apericena e Concerto è di Euro 40,00.

Informazioni e prenotazioni 3356292888 (Catherine whatsapp) Silvana 3385926899