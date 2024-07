Camminatori Pievani, le escursioni a Pieve Santo Stefano

Arezzo, 2 luglio 2024 – Prosegue il programma delle escursioni nel territorio del comune di Pieve Santo Stefano a cura del gruppo Camminatori Pievani.

Ecco il calendario delle escursioni per il mese di Luglio 2024 : si parte domenica 7 Luglio con una escursione alla portata di tutti, alla scoperta dei reperti “misteriosi di Pietralba”, monoliti o, più correttamente, manufatti rupestri di oltre 5000 anni , come la cosiddetta Piramide ed il Trono . Prosegue il programma, domenica 21 Luglio, con una escursione nei magnifici boschi di "Fratelle", a nord di Pieve Santo Stefano. Anche questo percorso è facile . Si completa il calendario delle uscite domenica 28 Luglio con una impegnativa quanto suggestiva escursione nella Riserva Natura di Monte Nero e nello specifico attraverseremo il Poggio dei Tre Vescovi fino a Ceppo Nero per poi rientrare al luogo di partenza ovvero Le Gualanciole dove , per chi lo vorrà si potrà fermare a pranzo con il resto del gruppo previo prenotazione entro il 25 Luglio 2024. E’ prevista anche una visita al piccolo museo naturale sito nella struttura stessa. Per qualsiasi ulteriore informazione si consiglia di consultare la pagina FB ed Instagram del "Gruppo Camminatori Pievani", oppure la pagina fb PIEVE PRESENTA PIEVE, oppure chiamare il seguente numero : 348 0368729 .