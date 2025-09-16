Calcit in Scena, cinque giorni di eventi ad Arezzo Fiere

Arezzo, 16 settembre 2025 – Sono in arrivo cinque giorni di eventi in compagnia del Calcit ad Arezzo Fiere e congressi. Musica, spettacoli, danza e sport, ma anche salute e Giostra del Saracino tra i protagonisti della settimana in compagnia del Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo che metterà in moto la solidarietà dal 17 al 21 settembre. In arrivo ancora una volta, una maratona di appuntamenti che culmineranno con il Mercatino dei Ragazzi del Calcit in sostegno dei servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche. E' il ritorno di «Calcit in scena» e che da domani a domenica 21 settembre, animerà ogni sera i grandi padiglioni del palaffari in via Spallanzani.

Si parte domani mercoledì 17 settembre alle ore 21 con l'incontro con gli operatori sanitari. Tra gli argomenti al centro della serata i 20 anni di attività della Pet-Tc 2005-20025. Il giorno dopo, giovedì 18 settembre il Calcit di Arezzo incontra invece i quartieri della Giostra con un appuntamento speciale del format «La Tavolata del Lanzi»: appuntamento dalle ore 19 con l'apericena della Botteghina di Gragnone. Venerdì 19 settembre spazio a «Balliamo insieme per fare la differenza: un passo per la ricerca, una danza per la speranza». In programma anche l'apericena animata dalla Diapason band prima della serata danzante. Sabato 20 settembre alle 21 arrivano al palaffari i Tortaia's Friends che presentano lo spettacolo «Cabaret».