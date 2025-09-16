L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Cosa Fare
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
Cosa FareUna "stella" dell'astronomia nel Parco delle Foreste casentinesi
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cosa Fare
  3. Una "stella" dell'astronomia nel Parco delle Foreste casentinesi

Una "stella" dell'astronomia nel Parco delle Foreste casentinesi

Emiliano Ricci sabato al planetario di Stia con "Astronomia pop"

planetario

planetario

Arezzo, 16 settembre 2025 –  Una "stella" dell'astronomia nel Parco delle Foreste casentinesi. Emiliano Ricci sabato al planetario di Stia (Arezzo) con "Astronomia pop".

Emiliano Ricci, astrofisico e divulgatore scientifico, presenterà sabato al planetario di Stia alle 18 "Astronomia Pop", un viaggio tra scienza e immaginario. Il suo saggio omonimo, pubblicato dalla Odoya Library, si propone di esplorare i molteplici rapporti fra l'astronomia e la cultura, sia 'alta' che popolare, evidenziando come le scoperte scientifiche hanno influenzato l'immaginario collettivo.

Perché l'umanità, fin dai tempi più remoti - si pensa al mistero millenario dei megaliti di Stonehenge - ha rivolto il proprio sguardo verso il cielo stellato, alla ricerca di informazioni. Ha cercato poi di interpretarle, talvolta come simboli, altre volte come strumenti pratici, stimolando la curiosità e l'immaginazione di generazioni di scienziati, artisti e pensatori. La sua capacità di fornire una prospettiva sull'universo e sulla nostra esistenza ha avuto un impatto profondo sulla cultura e sulla società, influenzando l'arte, la letteratura, la filosofia, la religione.

Emiliano Ricci è socio fondatore ed ex presidente della Società astronomica fiorentina (SAF), proboviro dell'Unione astrofili italiani (UAI) e membro della Società astronomica italiana (SAIt). Attualmente collabora con Le Scienze, BBC Scienze e Focus. Ha all'attivo diverse pubblicazioni divulgative sia di fisica che di astronomia (libri, cd-rom, DVD). È membro dell'Unione Giornalisti Italiani Scientifici (UGIS) e di Science Writers in Italy (SWIM).

"Il rapporto ancestrale tra uomo foresta e universo rappresentato dal cielo stellato è sempre di grande interesse e suggestione, l'incontro con l'astrofisico Emiliano Ricci presso il planetario di Stia si preannuncia come un'esperienza estremamente interessante e di stimolo per profonde riflessioni". Claudia Mazzoli, presidente del Parco.

L'evento è a partecipazione gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria: Óros (WhatsApp): 370 1318284; [email protected]; Parco nazionale Foreste casentinesi: 0575 503029; [email protected]

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata