Bye bye vacanze, via al countdown Ultimi scampoli prima del ritorno

Siamo al 22 di agosto e il ritorno della grande ondata di caldo ha spinto tutti a correre il più velocemente possibile verso il mare o la montagna. Da questa domenica però addio al caldo perchè le temperature dovrebbero subire un vero e proprio crollo. E quindi meglio godersi quest’ultima settimana di sole come hanno fatto moltissimi dei nostri lettori. C’è chi come “Quelli delle boe“, allegra combriccola di Viareggio ha trascorso gran parte della giornata in acqua. Meglio dentro che fuori anche se le alte temperature a mare possono giocare brutti schezi a causa delle meduse.

Lucrezia invece dopo aver dato gli esami all’università ha chiuso i libri per tutto agosto e ora si gode il relax in piscina alle Panteraie di Montecatini Terme, facendosi immortalare in uno scatto che farebbe invidia a molti. Da Castiglioncello sorrisi a trentadue denti per gli amici Alessandro e Claudio con tanto di collane hawaiane reduci dalla festa in spiaggia di Ferragosto. Andiamo al fresco invece, al Saltino di Vallombrosa dove il nostro affezionato lettore Pier Nicola non ci delude. E infine un salto fino a Madrid da dove Nara saluta i nonni.

LuCri