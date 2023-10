Boccaccesca, che piacere. Certaldo fra arte e cibo

CERTALDO (Firenze)

Tre giorni all’insegna delle eccellenze enogastronomiche italiane, di arte e artigianato. E’ tutto pronto a Certaldo per la 25esima edizione di Boccaccesca, che da venerdì a domenica coinvolgerà sia la parte alta che quella bassa del borgo. Certaldo alto ospiterà la mostra mercato con espositori provenienti da tutta la Penisola e la degustazione itinerante denominata "Percorso del Gusto", che con tanto di mappa da seguire permetterà ai partecipanti di deliziarsi con i vari prodotti tipici in determinati luoghi del borgo. Non mancherà anche l’Enoteca Boccaccesca, dove gli appassioanti del vino potranno trovare le migliori etichette locali. Quella di quest’anno sarà un’edizione che guarderà molto anche ai più piccoli, a partire dal concorso "Ragazzi in Pentola", dedicato agli alunni delle scuole, per proseguire con l’iniziativa "Oggi cucino io"; dove i partecipanti saranno guidati dalla cuoca Sara Conforti nella realizzazione della propria merenda. Dalla tempura di pesce e verdura ed il sakè al fritto marchigiano, passando per cipolle fritte, vino e gyoza sulla terrazza Calindri sarà possibile immergersi in un viaggio del gusto tra Kanramachi (Giappone), Cossignano, Puhoi (Moldavia) e Arbin (Cina), tutti paesi gemellati con Certaldo.

Tour gastronomico che non mancherà nemmeno nel Borgo Basso, dove con "Degustando in Piazza" ogni bar, ristorante, enoteca e gelateria diventerà una sosta di un itinerario all’insegna delle eccellenze dello street food. Il tradizionale Premio Boccaccesca, che si svolgerà nel Cortile di Palazzo Pretorio, sarà assegnato a Eike Schmidt, il Direttore delle Gallerie degli Uffizi che ha portato nel mondo il nome della Toscana, anche attraverso l’uso dei social. Alla presentazione sono intervenuti la consigliera regionale e segretaria dell’Ufficio di presidenza Federica Fratoni; il consigliere regionale Enrico Sostegni; l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Certaldo, Jacopo Masini; la direttrice artistica della rassegna Claudia Palmieri e il presidente Fiepet Confesercenti Firenze Franco Brogi.

Simone Cioni