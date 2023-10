BigMama super ospite per l'apertura di stagione del “WhyNot¿”

Arezzo, 11 ottobre 2023 – BigMama, la rapper rivelazione dell'anno che ha duettato con Elodie a Sanremo, icona della lotta al body-shaming e appena uscita con l'ultimo singolo "Bloody Mary", sarà l'ospite principale del party LGBTI-friendly di Arezzo WhyNot nella prima serata della stagione Sabato 14 Ottobre presso la discoteca Class125.

Dopo la pausa estiva si riaccendono le luci dei riflettori e torna l'energia e lo spettacolo del WhyNot: porte aperte dalle 23.30 con in consolle DJ Debs e Dj Rafj, sul palco le performance della Drag Queen Nike accompagnata dal corpo di ballerini e ballerine e dal vocalist Filippo Fucillo direttamente dal Mamamia.

Il "WhyNot" intende essere uno spazio sicuro per tutti e tutte: l’ingresso al locale è aperto a chiunque voglia divertirsi rispettando chi ha intorno, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale, la sua identità o espressione di genere, etnia, età ecc... lasciando fuori pregiudizi, commenti e odio.

BigMama è il nome d'arte di Marianna Mammone, una delle giovani più interessanti del panorama musicale italiano, nel 2022 esce il suo primo album "Next Big Thing" e sale sul palco del concertone del 1° Maggio dove conquista il pubblico con un discorso sulla body positivity criticando il bullismo di cui è stata vittima in prima persona. Nel 2023 partecipa al Festival di Sanremo duettando con Elodie in una performance iconica di "American woman" e va in tour in tutta Italia presentando le sue nove hit.