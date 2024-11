Arezzo, 28 novembre 2024 – Bibbiena, il calendario delle iniziative di Natale. Si parte il 30 novembre con la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Soci, Portfolio Italia della FIAF e Bosco in Festa. Il 21 dicembre a Bibbiena la prima volta della Notte Bianca.

Sono ben 27 gli eventi che popolano il calendario di Bibbiena Magico Natale 2024, con all’interno anche l’evento che si ripeterà ogni sabato del mese di dicembre alla Biblioteca Giovannini con le letture animate e laboratori dedicati ai bambini.

Il calendario è stato presentato a Palazzo Niccolini alla presenza dell’Assessora alle Associazioni, Cultura e Turismo Francesca Nassini, il Sindaco Filippo Vagnoli e alcuni commercianti e rappresentanti di associazioni, in rappresentanza di tutti i colleghi del territorio.

“Il calendario è il frutto di una grande e fruttuosa collaborazione che, quest’anno, ha coinvolto un’ampia rappresentanza di commercianti e associazioni di tutto il nostro comune e di ogni paese. Questo è il valore più grande che mi sento di evidenziare e di portare a testimonianza di questo grande progetto natalizio. Ci sono delle novità interessanti, come la Notte Bianca di Bibbiena il 21 di dicembre, i mercatini sia a Bibbiena che a Soci all’interno di san Lorenzo e Berrettarossa, grandi spettacoli teatrali. Ma ci sono anche i grandi ritorni ovviamente, la pista di pattinaggio che arriverà fino al 2 di febbraio, la Befana di Soci, e gli eventi al villaggio di Babbo Natale di Bibbiena Stazione. Siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a organizzare, questo significa aver creato le condizioni giuste, il giusto coinvolgimento e un rapporto di fiducia rinnovato sia con l’associazionismo che con i commercianti”, commenta Francesca Nassini.

Il calendario si apre già questo fine settimana con l’apertura ufficiale della pista di pattinaggio sul ghiaccio di Soci a cura della Pro Loco e dei commercianti, le premiazioni nazionali del Portfolio Italia che si terranno al Berrettarossa di Soci alle 17,30 di sabato 30 novembre, e Bosco in Festa, la tre giorni dedicata al bosco e in particolare all’abete che si svolgerà nel comune di Bibbiena.

Tra i tanti eventi in lista c’è sicuramente da evidenziare la prima Notte Bianca di Bibbiena che si terrà nel centro storico il 21 dicembre promossa dalla nuova Associazione commercianti e da Noi che…Bibbiena.

Ci saranno anche serate imperdibili come il concerto con Pia Tuccitto a cura di Fondazione baracchi al Teatro Dovizi il 12 dicembre, lo Schiaccianoci con ensemble La Corelli sempre al Dovizi e sempre a cura di Fondazione Baracchi. L’8 dicembre sarà Natale con Noi a Bibbiena Stazione e ovviamente la Befana Ernesta di Soci che chiuderà le festività.

“Il nostro Natale sarà anche all’insegna della solidarietà e del sostegno attivo alle famiglie con La Lira di Bibbiena, ovvero i buoni spesa di Natale offerti con un bando dedicato dal Comune ormai da quattro anni e spendibili nei negozi di vicinato. In questo modo intendiamo promuovere anche la spesa nei nostri negozi per incentivare un’economia circolare che fa bene al territorio e ai nostri centri storici, oltre che a quelle famiglie che in questo momento stanno vivendo un periodo di difficoltà. Il bando è già attivo e attendiamo di avere le adesioni degli aventi diritto. La collaborazione con i commercianti, ma anche con l’associazionismo del territorio è comunque la parte più importante di questo progetto natalizio dove si esprimono una volontà comune e un rinnovato sodalizio. Ringrazio l’assessore Nassini, ma anche gli assessori al sociale e alle attività produttive Frenos e Bronchi”, conclude il Sindaco Vagnoli.