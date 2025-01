Bentornati Di Giovedì, sere d’estate a Lucignano

Arezzo, 6 luglio 2024 – Sarà una lunga estate quella della “perla della Valdichiana”, contrassegnata dagli ormai immancabili eventi del contenitore “Di Giovedì sere d’estate a Lucignano”. “Un format di successo – anticipa l’assessore a cultura e turismo Stefano Cresti – che abbiamo deciso di riconfermare con delle varianti che, sono certo, saranno apprezzate da concittadini e turisti”.

Il programma si sviluppa su ben nove serate ogni giovedì fino al 29 agosto, con eventi declinati per ogni preferenza: appuntamenti musicali, spettacoli, rievocazioni storiche, cene all’aperto con piatti e menù dedicati alle eccellenze del territorio, intrattenimento per grandi e piccini.

La serie di appuntamenti con cadenza settimanale sarà inaugurata l’11 luglio con la suggestiva cerimonia dell’apertura del portone del borgo, con la partecipazione del Gruppo storico e sbandieratori di Lucignano. A seguire, lo spettacolo medievale “Notte di fuoco”.

Tra le novità di questa edizione, il pic nic in piazza “Secret Garden”, che, come spiega Cresti, si sviluppa su due serate: “Giovedì 18 e venerdì 19 luglio, sempre in Piazza del Tribunale, con declinazioni enogastronomiche differenti e l’immancabile tappeto musicale che accoglierà i nostri ospiti”.

Un tuffo nella storia è in programma per il 25 luglio in Piazza delle Logge, con la rievocazione della Battaglia di Scannagallo in occasione del 470° anniversario e le celebrazioni del 450° Anniversario della Morte di Cosimo I De Medici e Giorgio Vasari.

Gli appuntamenti dell’estate a Lucignano proseguiranno anche per tutto il mese di agosto, con apertura, il primo del mese, dedicata al jazz e un calendario sempre ricco di proposte originali e di grande richiamo: “Come la “Piazza dei Desideri” del 10 agosto, l’attesa cena gourmet nello straordinario allestimento di Piazza del Tribunale organizzata in collaborazione con Terretrusche - anticipa Cresti - fino ad arrivare alle giornate di “Lucignano Music Festival”, rassegna di musica classica diretta da Irene Abrigo in programma dal 25 al 28 settembre, in questa quarta edizione declinata sui “Misteri d’artista”.

“Nel panorama della Valdichiana, intendiamo connotare sempre più Lucignano con proposte di assoluta eccellenza, in un percorso di eventi esclusivi e di qualità”, spiega il Sindaco Roberta Casini. “In questo 2024 gli appuntamenti dell’estate rientrano nel progetto Italea, il programma di promozione ufficiale dei viaggi delle radici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si tratta di un turismo di ritorno, quello di lucignanesi residenti all’estero, ai quali vogliamo far riscoprire un Borgo vivace e animato grazie agli eventi dell’estate”.

“Di Giovedì sere d’estate a Lucignano”, conclude Casini, “che è diventato nel tempo un format di grande successo grazie alla collaborazione di tanti professionisti e alla disponibilità delle attività commerciali del borgo che cooperano con l’amministrazione nell’organizzazione dei vari appuntamenti, risponde alla perfezione all’esigenza di rafforzamento dell’appeal turistico di uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

Per tutte le informazioni sul programma degli eventi visitare le pagine social del Comune di Lucignano.