Baustelle e Coma Cose al Mengo Music Fest

Arezzo, 15 marzo 2023 – Dopo l’annuncio delle date del festival, ad Arezzo dal 4 al 9 luglio 2023, finalmente i nomi dei primi due co-headliner di Mengo Music Fest: si tratta di Baustelle e Coma Cose, che saliranno sul palco di palco il Prato venerdì 7 luglio 2023. Due tra i nomi più in vista della scena musicale italiana per il festival ormai diventato punto di riferimento per l’estate toscana e non solo, a cui se ne aggiungeranno presto degli altri.

Baustelle (parola tedesca da pronunciare in assoluta libertà) è un gruppo nato a Montepulciano, provincia di Siena, nel 1996. Diventati un punto di riferimento per la musica italiana degli ultimi decenni, dopo 8 album di inediti sono pronti a tornare con un nuovo lavoro discografico, Elvis, in uscita per BMG il prossimo 14 aprile e anticipato dal singolo Contro il mondo. Il 17 marzo uscirà “Milano è la metafora dell’amore” con cui la band ci restituisce una fotografia nitida dell’hinterland milanese: la metropoli di Milano, la sua frenesia e la fauna che la abita viene catartizzata dal linguaggio poetico che unisce pregiudizi e verità in una descrizione sensoriale, tangibile e cinematografica.

I ComaCoseE sono Fausto Lama e California. Un duo nato nel 2016, una coppia prima nella vita e poi nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo con L’Addio (dove erano già stati protagonisti nel 2021 con Fiamme negli occhi, doppio disco di Platino), hanno pubblicato lo scorso novembre Un meraviglioso modo di salvarsi, ultimo lavoro in studio del duo, un album intenso e intimo in cui i Coma Cose su come vivere i rapporti, soprattutto quelli di coppia, in una società egocentrica che dà difficilmente modo di relazionarsi con le differenze dell’altro

A breve l’annuncio del resto della line-up di questa edizione di Mengo Music Fest caratterizzata sempre da un’importante ricerca tra nuove uscite discografiche, alcuni tra i tour più importanti in Italia del momento e tante nuove scoperte, oltre ai giovani emergenti locali che ogni giorno apriranno i concerti: uno specchio del vasto panorama musicale contemporaneo in Italia, dal pop all’urban, dal rap all’elettronica, fino al cantautorato.

Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per Mengo Music Fest – a ingresso gratuito. Sono invece aperte da oggi le prevendite per la serata del 7 luglio: https://linktr.ee/mengofest.

