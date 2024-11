Basta violenza sulle donne gli eventi all’Aurora

Arezzo, 22 novembre 2024 – Appuntamento al Circolo Culturale ARCI Aurora di Piazza Sant'Agostino, ad Arezzo il 25 Novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Basta violenza sulle donne è il titolo dell’evento che si svolgerà dalle ore 18:15 con interventi di: - Pronto Donna - Centro Antiviolenza: "La violenza contro le donne nel contesto aretino"

- Collettivae: "Cosa non è stato fatto. Uno sguardo a livello nazionale sulla violenza di genere e le riforme per contrastarla"

- Arcigay Chimera Arcobaleno: "ricordando le vittime trans per il transgender day of remembrance".

- Oxfam Italia: "Il lavoro di Oxfam sulla giustizia di genere"

- Pari Merito APS: "Parità di genere: è (anche) una questione di soldi".

Dalle ore 20:15

Buffet sociale a contributo volontario

Alle 22:00: Doc&Pride presenta: "Scarpe rosso Sangue" Spettacolo che tratta un tema tristemente attuale e presenta brani scritti per denunciare i femminicidi ed ogni tipo di violenza sulle donne. In questo spettacolo si affronta questo tema, divenuto purtroppo di triste attualità, dal punto di vista delle canzoni, sottolineando l'evoluzione nel tempo del concetto di violenza sulle donne, esaminando i testi ed i messaggi in essi contenuti e svelando alcune piccole curiosità sui brani che, spesso, sono sconosciute.

Formazione dei 'Doc&Pride': Ilaria Bernardini: Voce, Stefano Bracciali: Tastiere, Maurizio Buoni: Batteria, Gabriel Karen: Basso, Klaus Shell: Tastiere e voce, Salvatore Leotta: Chitarra acustica e voce

L'evento è stato organizzato da: Circolo Culturale ARCI Aurora, Collettivae, ARCI, ANPI, OXFAM Italia, Pronto Donna Centro Antiviolena, Chimera Arcobaleno, Un Ponte Per, Pari Merito APS, Centro Onda d'Urto, Donne Democratiche, Associazione Pepe Mujica