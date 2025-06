Danzando in stile, il nuovo spettacolo firmato La Maison della Danza, con la direzione artistica del Maestro Roberto Scortecci

Arezzo, 12 giugno 2025 – Sabato 14 giugno 2025, alle ore 20.30, il prestigioso Teatro Petrarca di Arezzo ospiterà un evento da non perdere per tutti gli amanti della danza.

Danzando in stile è il titolo del nuovo spettacolo firmato La Maison della Danza, con la direzione artistica del Maestro Roberto Scortecci.

Dopo il successo delle prime due repliche, che hanno registrato il tutto esaurito al Teatro Filarmonica di Ambra e al Teatro Comunale di Bucine, lo spettacolo arriva finalmente ad Arezzo, portando in scena magia, eleganza e talento.

L’Anno Accademico 2024/2025 è stato davvero speciale per il Maestro Scortecci.

Iniziato con un doppio compleanno - 60 anni in perfetta forma fisica e 50 anni di danza vissuta con grande amore e dedizione - è continuato con una serie di eventi formativi che hanno visto protagonisti nella scuola di via Bernardo Tanucci, 24 di Arezzo i ballerini e coreografi Oliviero Bifulco, Simone Spillo Milani, Kristina Grigorova, Little Phil e Steve La Chance.

Anno Accademico che si concluderà sabato 14 giugno 2025 alle ore 20.30 presso il Teatro Petrarca di Arezzo con una nuova fantastica avventura in danza.

Con le coreografie di Amy Polvani, Alessia Pasquini, Anais Caroti, Giorgetta Giannoni, Allen J. Reano ed i costumi di Cristiana Paggini, il Maestro Scortecci regalerà alla città un’occasione unica per immergersi nella bellezza del movimento, tra coreografie emozionanti e un'atmosfera che promette di incantare il pubblico di tutte le età.

Appuntamento, dunque, a sabato 14 giugno al Teatro Petrarca.

Danzando in stile vi aspetta!