Barabba, spettacolo di Antonio Tarantino alla Misericordia

Arezzo, 14 marzo 2024 – Sono 1000 gli spettacoli ospitati da CapoTrave/Kilowatt in oltre 20 anni di lavoro, di cui la gran parte sono stati a Sansepolcro, oltre a quelli a Cortona, Castiglion Fiorentino e in altri comuni della vallata: una cifra importante che l’Associazione diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci festeggerà martedì 19 marzo, a partire dalle 20, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro. La serata sarà l’occasione per un brindisi e un gioco con tutti gli spettatori, e per vedere, alle 21, Barabba, spettacolo di Antonio Tarantino, uno dei più grandi drammaturghi del ‘900 italiano; il lavoro è una produzione di Teatri di Bari, con Michele Schiano di Cola diretto da Teresa Ludovico. Barabba incarcerato spia, da dentro, il momento cruciale per se stesso e per l’umanità: la fatidica decisione della salvezza tra lui e Gesù. Per la prima volta in scena un’opera composta da Antonio Tarantino e pubblicata nel 2021 dalla casa editrice Cue Press. Scritto in una lingua che mescola commedia e tragedia, Barabba incarna un teatro fatto di emozioni.