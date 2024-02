Aumento iscrizioni negli istituti tecnici di Prato: cresce la domanda nel distretto produttivo

Istituti tecnici molto richiesti a Prato, un andamento che riflette anche le richieste del distretto produttivo. Al Buzzi aumento delle iscrizioni: circa 60 ragazzi in più. Nelle prossime settimane la scuola dovrà definire con esattezza quante prime saranno formate a settembre, anche se quasi sicuramente saranno una ventina. "Abbiamo avuto 400 iscritti, a questi andranno aggiunti i ragazzi bocciati, che saranno all’incirca un centinaio" spiega il dirigente Alessandro Marinelli.

Il Marconi raggiunge 170 iscritti

con la previsione di attivare una decina di nuove prime e chiude le iscrizioni con una ventina di alunni in lista di attesa provenienti da altre scuole. E anche l’alberghiero Datini a settembre dovrà fare i conti con due prime in più rispetto al passato, così come il Dagomari. Stabili invece le iscrizioni per i licei.