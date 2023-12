Artigianato e sbaratto. Ma anche letture di prosa e poesia

Tanti mercatini anche in provincia della Spezia. Il Natale alla Chiappa si festeggia sabato con i mercatini in via Monfalcone (al campetto Brunetti c’è Babbo Natale), mentre tra banchetti di artigianato e sbaratto, a Isola, sabato e domenica, i mercatini saranno contornati da letture ad alta voce di prosa e poesia. Venerdì, sabato e domenica il mercatino lo propone anche la chiesa metodista di via Da Passano. Venerdì, sabato e domenica il mercatino di Natale a Sarzana, è in piazza Garibaldi con ‘I Vagabondi’.