Arte, musica e spettacoli a Subbiano

Arezzo, 11 luglio 2023 – Il Fine settimana dal 14 al 16 luglio Subbiano per la sua estate si concentra sulla musica ma anche sulla memoria, arte e tipicità per chiudere con lo sport, certo è che musica, arte&tipicità, memoria e sport si legano grazie ad ambienti naturali che il territorio offre. Incontri che vanno dal lungarno con la Torre Medievale , all’Alpe di Catenaia, luogo della resistenza di chi ha creduto nel tramandare la memoria , ma anche di cammini e di sentieri per vincere una scommessa con se stessi pedalando in salita.

“Il punto di riferimento della musica in questa settimana alle ore 21 è la piazza Sotto Le Mura sotto la Torre Medievale , sul lungarno”annuncia Paolo Domini assessore del Comune di Subbiano” venerdì 14 luglio è di scena il rock , sul palco saliranno primi i Godot , con Stefano Necci, Tommaso Dragoni,Lorenzo Sestini e Alessio Franci, a seguire un gruppo storico della musica aretina “RicoverBand”, con Alfredo Mori,Sergio Patrussi, Luca Lippi,Nanni Giovanni Moneti e Maurizio Gangi.”

Se però il buon cibo è musica per il palato, il giovedì 13 luglio dalle 20,30 Sotto la Torre, l’Accademia dei Cannelloni al Sugo di Nana, che con il suo nome tramanda la storia, a tavola, del giorno della festa del Crocefisso di Subbiano , propone assaggi dei prodotti tipici,ma qui c’è già il sold out , mentre nella Torre saranno esposte le più importanti opere di Luigi Carlo Cherubini, allievo di Annigoni, che andranno ad affiancare le sculture di Fabrizio Cioci, e dalle 22 occhi a guardar le stelle dall’alto della Torre per scoprire le meraviglie del cielo con il canocchiale astronomico.

Il giorno della Memoria e del Ricordo è quello di Sabato 15 luglio quando alle 10,30 a Fonte del Baregno si ricorderà la Liberazione di Subbiano, Capolona e della Provincia di Arezzo alla presenza dei cittadini, familiari e della autorità civili e militari con una S.Messa in suffragio delle vittime che qui lasciarono la loro vita sotto un grande faggio per un fulmine che si abbattè su di loro nel giorno della Festa di Liberazione nel 1976. E la musica ritorna nel primo pomeriggio per ricordare la Liberazione nel luogo che fu Comando della Brigata Pio Borri , a Casa Taverni, a poca distanza dal Baregno, la voce e la chitarra di Luca Lanzi, voce storica della Casa del Vento , ricorda la storia , la storia vissuta almeno da un familiare di ciascuno che ha vissuto in questo territorio tra l’acqua di un fiume, il verde della montagna,i crinali intra Tevere et Arno, la piana verso Arezzo. Un evento proposto da Quelli della Karin in collaborazione con Casa Taverni.

Paolo Domini riporta l’attenzione alla musica sotto La Torre “Tra le tante proposte musicali abbiamo voluto dare spazio ancora una volta al jazz , così che sabato 15 luglio avremo il “Together Jazz Quintet” con One Night Dream, con la voce di Rosette Sandroni e con Alessandro Morgantini, Mauro Bip Maurizi, Dario Rossi oltre a uno special guest di Andrea Donnini alla tromba e filicorno”

A chiudere la settimana domenica 16 luglio è Catenaia Hero con Mtb Race Subbiano, chi conquista Catenaia, la montagna di Subbiano, avrà il brevetto/patente 2023, partenza di primo mattino, ore 7/9 con e-bike e bike, per 40 o 50 km, dh+1650, dh+1950, un ambiente straordinario sino a 1410 metri , il sentiero del Gigio, il Cammino di Francesco, la Via Degli Inglesi e un party panzanella rokki’n beer all’arrivo.

