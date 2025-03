Arezzo, 6 marzo 2025 – “Arrivano i Dunque”, il nuovo spettacolo di Alessandro Bergonzoni al teatro Masaccio

Martedì 11 marzo alle 21 arriva il teatro folle, fulminante e prezioso di Bergonzoni che porta in scena il suo ultimo allestimento

Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Grandi narratori, ironia, imprese sportive, commedia per una stagione ricca di temi e suggestioni.

Dopo il tutto esaurito dello spettacolo di Federico Buffa Italia Mundial20 febbraio, il prossimo appuntamento della Stagione teatrale di San Giovanni Valdarno è in programma martedì 11 marzo con “Arrivano i Dunque. Avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca” di Alessandro Bergonzoni. In seguito al lunghissimo tour di Trascendi e Sali, Alessandro Bergonzoni torna in teatro con il suo nuovo allestimento. Bergonzoni è un attore, comico e scrittore italiano, noto per il suo stile unico che mescola linguaggio surreale e riflessioni filosofiche. Le sue performance teatrali e televisive sono caratterizzate da monologhi arguti e paradossali, spesso con un forte impegno intellettuale. Se vogliamo trovare un’altra cifra bergonzoniana nel suo nuovo spettacolo “Arrivano i dunque”, insieme ovviamente alla scrittura comica, dovremo cercarla nella “crealtà”, altra sua invenzione, che esplicita, in un pensiero che si fa neologismo, la vera tensione morale di questo artista unico: il tentativo di ricreare una realtà che non solo non ci basta più, ma che possiamo/dobbiamo reinventare giorno per giorno alla ricerca di un futuro di pace assoluta e definitivamente più accogliente fino alle soglie di nuove percezioni e di altri significati.

Per la platea, il biglietto intero costa 15 euro, mentre il ridotto è di 13 euro. Per la galleria, invece, il biglietto intero ha un costo di 13 euro e quello ridotto è di 11 euro.

In collaborazione con Unicoop Firenze e la carta studente della Toscana, è disponibile un biglietto ridotto per i giovani under 30, che potranno acquistare il biglietto a 8 euro, con il posto assegnato in base alla disponibilità della sala. Per ottenere il biglietto ridotto, è necessario presentare la carta e si consiglia di recarsi in biglietteria almeno un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Sono previste riduzioni per diverse categorie, tra cui over 65, soci Coop, soci della ProLoco di San Giovanni Valdarno, soci Cral Usl Valdarno, soci Cral Istituto De Angeli, soci Valdarno Mutua, possessori della ‘Carta dello spettatore di FTS’ (solo per i biglietti) e abbonati alle stagioni teatrali dei Comuni di Cavriglia e/o Castelfranco Piandiscò. Per i gruppi scolastici di almeno 10 persone, sono riservati posti in platea al prezzo di 6 euro, da prenotare almeno una settimana prima dello spettacolo. Infine, per i soci Coop è attiva la promozione “1000 punti mille emozioni”. Per maggiori dettagli e adesioni, ci si può rivolgere ai punti vendita Unicoop Firenze. Si ricorda inoltre che, una volta iniziato lo spettacolo, l'ingresso è consentito solo durante l'eventuale intervallo.

