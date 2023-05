Armonie della sera, Marco Sollini e Salvatore Barbatano in concerto a Cortona

Arezzo, 22 maggio 2023 – Ritorna il festival itinerante di musica da camera nei luoghi d’arte di ben dieci regioni italiane, dalla Calabria al Piemonte, in un Grand Tour delle bellezze note e meno frequentate del nostro paese, per riscoprirle rivitalizzate dalla musica perfetta per la loro vocazione estetica, con ben 33 concerti di artisti di sicura esperienza e giovani talenti. Nell'ambito degli eventi dedicati al quinto centenario di Luca Signorelli, sabato 27 maggio al Teatro Signorelli Cortona si terrà il concerto di Marco Sollini e Salvatore Barbatano, due pianoforti, musiche di S. Rachmaninov.

«Con l’avvicinarsi del ventennale di attività del nostro duo pianistico - dichiarano Sollini e Barbatano - siamo molto felici di aprire il cartellone di Armonie della sera XIX edizione con un programma interamente dedicato a Sergej Rachmaninov, un autore a noi molto caro e di cui si celebra quest’anno il doppio anniversario del 150° dalla nascita e dell’80° dalla morte. Ed anche la splendida sede del Teatro Signorelli di Cortona ci onora per questo importante programma. Un repertorio davvero impegnativo ma di assoluto fascino che ci vedrà alternati tra una sola tastiera per i 6 Morceaux op.11 e la Polka italienne ed ai due pianoforti per il celebre Preludio in do diesis minore, nella rara versione per due pianoforti dell’Autore, e poi la celeberrima e scabrosa Suite n.2 op.17, pagina di rara bellezza e piena di assoluto fascino. Il Duo Sollini-Barbatano dedicherà nel corso del programma 2023 di Armonie della sera vari concerti a Rachmaninov e poi prevediamo, a coronamento del lavoro, una incisione discografica per la Da Vinci classics che raccoglierà le due bellissime Suites ed altre opere del grande pianista-compositore. Il viaggio in musica di Armonie della sera 2023 vedrà poi il nostro duo impegnato in programmi per pianoforte a 4 mani e talvolta a due pianoforti e/o con altri artisti, sino alla serata conclusiva del 20 dicembre a Torino, presso il bellissimo Oratorio San Filippo Neri con una schubertiade che ci vedrà accanto ad artisti e persone a noi molto care, il soprano Valentina Varriale e il clarinettista Cristiano Tomassini, in una sorta di “viaggio degli affetti” con le meravigliose note di Franz Schubert»

A introdurre la serata sarà l'assessore alla Cultura Francesco Attesti che commenta: «Questo concerto è inserito negli eventi di avvicinamento alla mostra Signorelli500. Ci sembrava doveroso fare un omaggio ad un grandissimo autore che è stato sempre affascinato dalla cultura italiana e in particolare da Dante e dal rinascimento».

Per info, prenotazioni e biglietti occorre rivolgersi a Infopoint, in piazza Signorelli, telefono 0575637274 o email [email protected]