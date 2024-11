Arezzo Città del Natale: torna la magia

Arezzo, 1 1novembre 2024 – Tutto pronto per Arezzo Città del Natale la rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata con il Comune di Arezzo che dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, vestirà a festa il centro storico toscano.

Quest’anno la magia del Natale sposa la magia delle arti offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica nella città che nel 2024 celebra il genio di Giorgio Vasari nel 450mo anno dalla morte attraverso la grande mostra “Il Teatro delle Virtù” e una serie di appuntamenti che omaggiano l’artista nella sua terra natale (info su www.vasari450.it).

Proprio per questa ricorrenza l’intera edizione di “Arezzo Città del Natale 2024” avrà come filo conduttore il tema “Il Natale delle Arti”: arte e artigianato sono infatti il fil rouge dei tanti appuntamenti che si susseguiranno fino all’inizio del nuovo anno, a partire dal suggestivo percorso di istallazioni e proiezioni luminose che offrirà una lettura insolita ed emozionante di architetture e palazzi storici.

Il “Prato”, grande area verde che domina la città, si trasforma nel “Bosco delle emozioni”. Qui viene realizzata una delle istallazioni luminose più originali e grandi d’Italia: oltre 640mila luci led illuminano ben 8mila metri quadrati di questo giardino storico offrendo spettacolari giochi di luce a bassissimo impatto energetico. Tra le novità più attese la “Piazzetta del vischio”, uno spazio di luce che si spalanca nel bosco del “Prato” offrendo ai visitatori la possibilità di esprimere le loro emozioni. Tornano poi la pista del ghiaccio e la ruota panoramica e si accende “Il mercato delle arti” con tante proposte di artigianato e artigianato artistico perfette per chi cerca un dono esclusivo.

La monumentale Fortezza Medicea, situata nel punto più alto del Prato, ospita “Natale in Fortezza”: i meravigliosi spazi architettonici si vestono di magia per accogliere la “Casa di Babbo Natale” (fino al 24 dicembre): oltre 10.000 metri quadrati di divertimento per un percorso unico dove si potranno incontrare il grande vecchio coi suoi elfi, tra giochi, installazioni, il Planetario, il Villaggio Lemax e tante sorprese.

Fra le novità dell’edizione 2024 ad “Arezzo Città del Natale” arriva Eurochocolate che dal 16 al 24 novembre offrirà un’anteprima nel Chiostro della Biblioteca per poi trasferirsi in Piazza della Libertà dove dal 5 al 29 dicembre sarà a disposizione dei golosi di ogni età.

Sempre il Chiostro della Biblioteca accoglierà nel primo week end di dicembre, in concomitanza con la Fiera Antiquaria, una nuova edizione di “Gioiello in vetrina”, mostra mercato di preziosi vintage e contemporanei.

Altra attrazione inedita del “Natale delle Arti” sarà l’esposizione di alcuni quadri del Presepe di Greggio: statue a grandezza naturale che riproducono le scene affrescate da Giotto nella Basilica di San Francesco di Assisi saranno allestite in alcuni luoghi simbolo della città.

In Piazza Grande (fino al 29 dicembre) tornano i Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo e si respirano le atmosfere uniche del Villaggio Tirolese con le sue baite del gusto e dei prodotti artigianali tipici.

Sempre in Piazza Grande, il suggestivo Palazzo di Fraternita ospita “Brick House” (fino al 29 dicembre), la casa dei mattoncini più famosi del mondo che torna con ben 40 opere d’arte in stile, grandi installazioni, mosaici e moc. Grazie all’ospitalità dell’Amministrazione Provinciale, l’Atrio d’onore del Palazzo della Provincia ospiterà laboratori per bambini dedicati agli amatissimi mattoncini.

Nel Chiostro della Biblioteca (in via dei Pileati, 8) dal 5 dicembre al 29 dicembre si terrà la mostra mercato “Artigiani di Natale” che propone l’eccellenza dell’artigianato locale.

Presepi originali saranno allestiti nelle chiese di Arezzo mentre piazza San Jacopo e piazza Risorgimento ospiteranno un mercatino tradizionale caratterizzato da piccole casette in legno che offriranno l’atmosfera tipica del villaggio natalizio.

Nella Chiesa di San Michele (dal 14 al 22 dicembre), verrà allestita la mostra Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale – 1914. Curata da Antonio Besana e proposta ad Arezzo grazie al Centro Culturale di Arezzo con la Fondazione Arezzo Comunità con il patrocinio del Comune di Arezzo, l’esposizione racconta l'episodio della "Tregua di Natale" del 1914, un momento di straordinaria umanità e offre ai visitatori l’opportunità di riflettere su valori fondamentali come la pace, la fratellanza e la riconciliazione.

L’intera città sarà animata dallo spirito del Natale con eventi a sorpresa che si svolgeranno in alcune piazze cittadine. Saranno tante le iniziative collaterali sul tema delle “arti” che regaleranno atmosfere uniche fondendosi con il patrimonio culturale che la città offre.

L’edizione 2024 di Arezzo Città del Natale sarà resa più sicura grazie al lavoro della Fondazione Arezzo Comunità, che ha coordinato l’attività delle tre pubbliche assistenze che presteranno servizio durante la manifestazione.

Arezzo Città del Natale è un progetto ideato e voluto dal Comune di Arezzo e organizzato dalla Fondazione Arezzo Intour, con la collaborazione di molte associazioni culturali e di categoria, aziende locali e artisti.

Partner istituzionali: Fondazione Arezzo Comunità, Fondazione Guido d’Arezzo, Amministrazione Provinciale di Arezzo. Con il patrocinio di: Ministero del Turismo, Regione Toscana. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di Camera di Commercio Arezzo e Siena. Main Sponsor: Atam. Sponsor: Coingas, Zero Spreco Aisa, Toy Motor, Estra, Banca Popolare di Cortona, Gruppo Martinelli.