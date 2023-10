Appuntamento con la rassegna Film in English all’Uci

Arezzo, 2 ottobre 2023 – Mercoledì 4 ottobre sarà proiettato, in tutte le multisala del circuito UCI Cinemas, in versione originale con sottotitoli in italiano The Creator, l’attesissimo film di fantascienza diretto da Gareth Edwards e distribuito da Walt Disney Pictures Italia, che vede protagonisti John David Washington, Gemma Chan e Ken Watanabe.

The Creator è ambientato in un futuro devastato dalla guerra combattuta tra la razza umana e le forme di intelligenza artificiale. Racconta la storia di Joshua, un ex agente delle forze speciali, che ha di recente perso sua moglie. L'uomo viene reclutato per una missione tanto importante quanto ardua: dare la caccia e uccidere il Creator, l'inafferrabile architetto dell'avanzata IA. Nelle mani di quest'ultimo c'è il destino del mondo, perché ha sviluppato una misteriosa arma, che potrebbe mettere fine alla guerra, ma anche all'intera umanità. Joshua insieme al suo team di agenti d'élite riesce a superare le linee nemiche nel territorio invaso e detenuto dall'IA, ma una volta ritrovatosi di fronte all'arma apocalittica, farà una scoperta agghiacciante: la pericolosa arma che Joshua dovrebbe annientare è un'IA che ha l'aspetto di una bambina.

The Creator verrà proiettato nelle multisala: UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Bicocca (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Curno (BG), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Catania, (CT), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Roma Est (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

Il prezzo della proiezione è pari all’intero applicato nella giornata di mercoledì. Gli orari saranno disponibili su www.ucicinemas.it.