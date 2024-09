Apologia della pace: da lunedì 16 settembre le passeggiate

Firenze, 13 settembre 2024 – Si chiama “Apologia della pace” il progetto dell’Estate Fiorentina 2024 promosso dalla Compagnia Krypton da lunedì 16 fino a venerdì 20 settembre. Si tratta di cinque passeggiate della durata di un’ora (partecipazione gratuita ma prenotazione obbligatoria a [email protected]), nate dall’urgenza di portare in luce, attraverso la parola, i grandi temi della pace e della tolleranza. Apologia della Pace prenderà il via lunedì prossimo alle 18 (ritrovo davanti alla Chiesa Valdese di via Micheli) con la prima delle passeggiate per la pace che sono previste tutti i giorni fino al 20 settembre. I percorsi seguiranno pietre di inciampo, luoghi di culto e parchi cittadini, guidati dalla giornalista e scrittrice Francesca Tofanari, con la partecipazione delle attrici Flavia Pezzo, Lorella Serni e degli attori Roberto Visconti, Roberto Caccavo e Alessio Martinoli Ponzoni, che reciteranno brani originali e testi scelti dallo stesso Martinoli, curatore della tessitura drammaturgica. “Partendo da luoghi significativi di vari quartieri fiorentini come la Chiesa Valdese, la Moschea, il giardino della Sinagoga, il Museo Zeffirelli e la Chiesa Ortodossa – spiegano gli organizzatori -, i partecipanti alle passeggiate attraverseranno la città e riscopriranno l’importanza di camminare gli uni accanto agli altri, di sentirsi aggregati intorno ad un tema intimo e collettivo come quello della pace, ascoltando le parole di grandi personaggi tra cui Francesco d’Assisi, Dalai Lama, Mihail Gorbaciov, Andrei Tarkovskij, John Fitzgerald Kennedy, Charlie Chaplin, Vasco Pratolini.” Il calendario degli appuntamenti prevede la prima passeggiata lunedì 16 settembre, con il percorso Chiesa Valdese, Via Pier Antonio Micheli, Piazza delle Cure, tema dell’incontro “L’immedesimazione e la fiducia sul reale valore della Pace. Siamo capaci di dare un valore proporzionato a ciò che vediamo? Al momento giusto? Che cos’è la fiducia? Come possiamo pensare alla fiducia tra i popoli? Cosa spinge a diffidare dei popoli del mondo?”; martedì 17 dalla Moschea, Piazza dei Ciompi al Giardino delle rose, tema della passeggiata “Ascesi verso la pace. Per arrivare ad una pace duratura si deve necessariamente riconoscere i valori del nostro percorso e prendere coscienza delle conquiste e delle sofferenze”; mercoledì 18 Settembre dal Giardino della Sinagoga, Via Luigi Carlo Farini 6 al Giardino del Tempio: “La testimonianza. Un omaggio alla figura di Etty Hillesum”; giovedì 19 dal Museo Franco Zeffireli, Piazza San Firenze a Piazza del Carmine, sul tema “La pace passa attraverso l’amore. Un attraversamento tra le viuzze del Centro in un percorso fisico che alterna luoghi nascosti a strade affollate, ed un percorso emozionale che passa attraverso le storie delle pietre di inciampo e si trasforma in autobiografia”; infine venerdì 20 settembre da Chiesa Ortodossa, Via Leone Decimo 10 a Villa Fabbricotti, sul tema “Omaggio a Ernesto Teodoro Moneta, Premio Nobel per la pace italiano”. Info: teatrostudiokrypton.it Caterina Ceccuti