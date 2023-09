Animazione: dal Mugello a Tolosa. La sfida della zombie Mortina

E’ una storia tutta “made in Mugello“, ma è pronta per una sfida internazionale, quella di Mortina, la simpatica piccola zombie creata dalla scrittrice Barbara Cantini (nata a Galliano nel comune di Barberino) per una collana di libri di successo per bambini, editi da Mondadori, che hanno venduto oltre 500mila copie.

Ed è mugellano anche il nuovo sviluppo delle avventure di Mortina che diventeranno una serie in animazione realizzata dallo studio Cartobaleno (in collaborazione con Rai Kids) dinamica e brillante realtà dei cartoon, la cui sede è proprio nel comune di Scarperia e San Piero. Ovviamente in Mugello.

Il progetto della serie animata di “Mortina“(52 puntate di 12 minuti ciascuna per bambini tra i 5 e gli 8 anni) sarà presentato al Cartoon Forum di Tolosa, dal 18 al 21 settembre, la prestigiosa rassegna che presenta i migliori progetti europei di animazione. Una vetrina internazionale importante (così come il ruolo di Rai Kids) per la serie diretta da Andrea Castellani con la direzione artistica di Mattia Francesco Laviosa e la produzione esecutiva di Elena Castellani.

"Mortina – spiegano gli autori - è una piccola zombie simpatica, vivace e sempre pronta a tuffarsi in nuove e spassose avventure. Abita con un’eccentrica zia-zombie a Villa Decadente, una dimora scricchiolante piena di strambe creature, di passaggi segreti e di misteri… proprio come piace a Mortina! La piccola zombie si dedica a divertenti investigazioni con i suoi amici: Mesto, il suo inseparabile levriero dai mille talenti, Dilbert, un cugino zombie un po’ saputello, e due bambini vivi-vivi, i migliori amici che si possano

desiderare".

La serie promette divertimento, ma vuole anche proporre ai piccoli spettatori "una protagonista positiva e un po’ diversa dai modelli femminili esistenti per il target di riferimento. Mortina è indipendente, ottimista e non rispecchia i canoni estetici tradizionali: basti dire che può staccarsi e riattaccarsi parti del corpo. Mortina porta quindi con sé il messaggio che essere diversi non solo è ok, ma è una ricchezza: siamo tutti unici. Il progetto comunica con forza ai bambini e alle bambine che non devono vergognarsi di chi sono né avere paura del diverso e celebra il valore dell’amicizia. Non c’è mistero che Mortina e i suoi amici non riescano a risolvere lavorando in squadra".

Come detto, la vetrina del Cartoon Forum (diretto da Annick Maes e organizzato da “Cartoon“ con il supporto del programma Media dell’Unione europea) è molto importante. Basti pensare che in questa edizione 2023 verranno presentati 77 progetti provenienti da 16 Paesi europei per un budget complessivo di 398 milioni di euro e 479 ore di programmazione.

Una sfida affascinante per la simpatica Mortina e i mugellani di Cartobaleno pronti a dare l’assalto (festoso) a Tolosa.