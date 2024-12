Anghiari di Natale 2024: i prossimi eventi

Arezzo, 14 dicembre 2024 – Il programma delle iniziative previste ad Anghiari per il Natale si è aperto lo scorso fine settimana con la seconda edizione di Vinicoli e con il fascino delle centinaia di candele che in occasione della festività dedicata all’Immacolata Concezione hanno illuminato il centro storico del paese nel primo appuntamento del 2024 di “Anghiari si accende”. Martedì 10 dicembre, nel giorno in cui si celebra la Madonna di Loreto, si è tenuta la Sacra Rappresentazione dei Quadri Viventi, uno degli eventi da sempre più partecipati.

Il calendario degli eventi propone nuove interessanti iniziative anche per il prossimo fine settimana. Sabato alle ore 18:00 sotto la Galleria Girolamo Magi sarà infatti possibile assistere al Coro dei ragazzi libanesi orfani di guerra (che già alcuni anni fa erano stati ad Anghiari) e alla Fanfara della Folgore. Sarà un momento musicale carico di significati. Doveroso sottolineare la preziosa collaborazione all'Ordine di Malta delegazione Firenze e in particolare di Alessandro Salvi. Di sera alle 21:00 al Santuario della Madonna del Carmine si terrà la Messa di Gloria - Giacomo Puccini, con il Coro Santo Spirito Volumnia - direttore In San Hwang.

La giornata di sabato sarà caratterizzata anche dagli appuntamenti in biblioteca: dalle 10:00 alle 11:00 l’incontro per famiglie con bambine/i nati nel 2024 per promuovere la lettura condivisa in famiglia con la dottoressa Antonella Oddone, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 le letture condivise per bambine, bambini e famiglie (gruppi di età 0-6 e 6-10 anni), dalle ore 16:00 l’incontro “Tra libri e vicoli: caccia al mistero!” per ragazzi e famiglie in collaborazione con il Circolo degli Esploratori. Infine, alle 21:00 il “Saturday Night Fever: aperti per darvi più spazio!” in biblioteca e al Centro Aggregazione Sociale, in collaborazione con MeaRevolutionae e il Circolino, per ragazzi dagli 11 anni.

Domenica al Centro Aggregazione Sociale dalle ore 10:00 le “Decorazioni natalizie fai-da-te!” con Fantasy Heart per ragazzi e famiglie, poi dalle ore 17:00 in Piazza Baldaccio e nel centro storico lo spettacolo di attori pupazzi e burattini a cura del Teatro Trabagai dal titolo "La famiglia Trabagai e il teatro a ventaglio”.

Anghiari di Natale 2024 prevede le iniziative legate alla tradizione, come “Il Ceppo in Piazza” del 24 dicembre e “Anghiari si accende” del 26 dicembre, ripropone per il secondo anno consecutivo la “Festa di San Silvestro” sotto la Galleria Magi per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2025 con il magico rock’n’roll di Officina Tremendi e con il Dj Set di MeaMusic.

“Il programma di Anghiari di Natale è intenso e interessante - ha spiegato dal sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri - e il fine settimana che ci attende ne è una dimostrazione. Ringrazio la Proloco, i commercianti, gli sponsor e le associazioni che collaborano alla realizzazione dei vari eventi, che sono cominciati lo scorso weekend e che si protrarranno fino al 6 gennaio. Sarà un periodo come sempre molto bello per il nostro paese e chi sceglierà Anghiari per vivere la magica atmosfera del Natale, in uno dei Borghi più belli d’Italia e d’Europa”.

Il calendario degli eventi previsti per “Anghiari di Natale” è stato realizzato da Comune di Anghiari e Associazione Pro-Anghiari in collaborazione con Centro Commerciale Naturale Vie di Anghiari, Confesercenti, Confcommercio, CNA, Confartigianato e delle associazioni del paese interessate alle singole iniziative, grazie al sostegno della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo.