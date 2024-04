«Anche questa è vita Summer Tour» , Il Cile torna dal vivo

Arezzo, 2 aprile 2024 – Torna dal vivo Il Cile, con una nuova formazione e con un’attitudine inedita, più vicina alle origini. Dopo l’incontro col manager e produttore artistico Stefano Francesconi, ripartono i palchi per il

cantautore aretino Lorenzo Cilembrini. Dopo un’anteprima nella Capitale per il primo concerto a Roma del format «fuori salotto»

con un set acustico previsto per il 12 aprile, la data zero dell’ «Anche questa è vita Summer Tour» sarà il 24 aprile al Libertydiscoclub di Viareggio alle 21,30. La serata sarà seguita da Radionostalgia, media partner del tour, con Andrea Secci e Nicola Giannotti.

Le prevendite sono già disponibili su TicketOne e Ticket Nation.

Quello a cui il pubblico potrà assistere è uno show che punta al sodo, tirato e con un piglio rock, grazie ai Marilyn, band che accompagna Lorenzo insieme al producer Andrea Palumbo anche autore, compositore e polistrumentista apriliano al basso.

Anche questa è vita Summer Tour 2024 ha un calendario in

continuo aggiornamento, disponibili intanto le date dei primi

concerti. «Il tour nasce da un nuovo gruppo di lavoro sia come

live che come management. Stefano Francesconi si occuperà della gestione del mio tour e i Marilyn, una giovane band pisana

con il mio produttore e coautore Andrea «boom.bo» Palumbo al

basso, saranno coloro che i occuperanno della performance live

dal punto di vista strumentale – spiega Il Cile - Le date sono in aggiornamento e ad oggi sono una decina, le aggiorneremo dopo la

data di Roma in acustico il 12 aprile e quella di Viareggio full band

il 24 aprile». Con Anche questa è vita summer tour un ritorno alle

origini per Il Cile a più di 10 anni dalla pubblicaizone del suo primo Singolo col tormentone Cemento Armato, i tempi del primo

album Siamo Morti a vent’anni e dell’apertura del tour dei Cranberries. Poi un romanzo e altri due album: In Cile Veritas e La fate facile, accolti con entusiasmo da pubblico e critica. Il Cile autore tra gli altri per i Negrita e Loredana Bertè, vanta collaborazioni di successo, tra cui quelle con i

Club Dogo in Tutto ciò che ho e con J-Ax in Maria Salvador e Fiesta, e la vittoria del premio Sergio Bardotti come miglior testo

del Festival di Sanremo 2013, dove aveva partecipato tra le Nuove Proposte con Le parole non servono più. Negli ultimi anni tantissime collaborazioni fino al tormentone estivo con Katia Ricciarelli Tonight Mon Amour. Adesso Il Cile, il cantautore aretino Lorenzo Cilembrini, è tornato. L’anno scorso con un nuovo lavoro, poi la collaborazione con Pupo per la

canzone esclusa da Sanremo 2024 Tricolore.