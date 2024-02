"Anbi Toscana rinnova la partnership con Cronisti in Classe per educare i giovani sulle tematiche dei fiumi e dell'ambiente"

FIRENZE

"Abbiamo rinnovato con entusiasmo l’adesione a questa iniziativa perché crediamo fermamente nell’importanza di far conoscere ai ragazzi il lavoro dei Consorzi di Bonifica e con esso i fiumi, la necessità della manutenzione, il rischio idrogeologico e le misure da mettere in atto per contrastarlo, ma anche la gestione dell’acqua come risorsa preziosa. Tante declinazioni del nostro lavoro che, affrontate a misura di bambino e di ragazzo, possono stimolare nelle nuove generazioni un approccio più consapevole verso i temi dei cambiamenti climatici, della sostenibilità ambientale, della natura nella sua interezza". A parlare è Marco Bottino (foto), presidente di Anbi Toscana: la realtà che associa e rappresenta i sei Consorzi di Bonifica regionali torna infatti a essere partner di Cronisti in Classe, il progetto del quotidiano La Nazione pensato per avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione attraverso un vero e proprio Campionato di giornalismo.

Anche per l’edizione 2024, gli alunni di alcune delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Toscana potranno così cimentarsi in articoli e interviste sulle funzioni e le attività dei Consorzi. "Nelle scorse edizioni tante classi hanno scelto il tema dei Consorzi di Bonifica e della loro attività – prosegue Bottino – questo ci motiva e ci spinge a continuare su questa strada, per avvicinare sempre di più i ragazzi ai temi che ci stanno a cuore e magari svilupparli, successivamente, attraverso altre iniziative dedicate alle scuole che includono lezioni in aula, visite agli impianti, uscite sui fiumi, attività di laboratorio. Si tratta per noi di un’occasione per rinnovare e consolidare il rapporto dei più giovani con i fiumi e l’ambiente".

Cronisti in classe "ha offerto l’opportunità di avvicinare gli studenti al tema dei fiumi e del loro ‘funzionamento’: un tema tutt’altro che banale, perché accende la consapevolezza, fin da piccoli, di quali sono ad esempio i comportamenti da evitare, dal gettare rifiuti nei corsi d’acqua a realizzare interventi impropri lungo il corso dei fiumi. Affrontare questi temi, e farlo con l’approccio e la curiosità di un piccolo giornalista, è importantissimo: richiamare l’attenzione dei ragazzi di oggi significa educare gli adulti di domani".