American Dream la mostra fotografica che racconta un viaggio coast to coast negli Stati Uniti d’America da New York a Los Angeles

Arezzo, 7 agosto 2024 – American Dream è una mostra fotografica che racconta un viaggio coast to coast negli Stati Uniti d’America da New York a Los Angeles. Toccando anche città iconiche come Boston, Washington D.C., Las Vegas. Tanti panorami spettacolari e la mitica Route 66.

Sabato prossimo 10 agosto alle ore 17.00 si terrà l’inaugurazione presso la sala espositiva del Sottotetto del Teatro Comunale “Mario Spina”.

Dopo la presentazione della mostra allestita all’atrio di Palazzo San Michele, arriva la personale fotografica di Roberto Rossi, che raccoglie gli scatti realizzati negli ultimi 10 anni, anche se la maggior concentrazione di immagini risale al periodo 2018-2023. Roberto vanta una lunga carriera iniziata fin da piccolo grazie al lavoro del babbo; Remo Rossi famoso fotografo Valdarnese conosciuto come Foto Remo.

Negli anni ha sviluppato una passione particolare per i viaggi in USA realizzando altre mostre fotografiche e contenuti per il suo blog (www.veganiinviaggio.it) che è cresciuto fino a raggiungere una media di 170.000 visualizzazioni mensili. Ha pubblicato 6 libri sui viaggi in America ed è in uscita una nuova pubblicazione dedicata alla Mother Road

.

Nel 2021 è stato nominato U.S.A. Ambassador - Specialista per “Stati Uniti d’America” da parte di Visit USA Italia; Ospite spesso in radio, TV e dirette web racconta le sue esperienze di viaggio e promuove le destinazioni turistiche meno battute e più suggestive. Invitato spesso in eventi dedicati agli USA, si occupa di organizzare serate a tema USA insieme al tour operator Reporter Live.

“Questa mostra, giunta alla seconda esposizione dopo quella di San Giovanni Valdarno (febbraio 2024), racconta un viaggio fatto di emozioni, cieli colorati e paesaggi naturalistici famosi in tutto il mondo; Grand Canyon, Monument valley, Yellowstone, solo per citarne alcuni” spiega

Roberto Rossi.

Il percorso espositivo parte proprio da New York City e virtualmente attraversando molti degli stati americani arriverà fino in California dove ammireremo le città di Los Angeles e San Francisco.

36 punti espositivi alternati da foto di grande formato 5 con alcune disposte in collage, il tutto arricchito da frasi famose legate alla storia degli Stati Uniti d’America.

“Quest’anno per la prima volta viene proposta una mostra tematica sulla ‘Route 66’. Un’ ulteriore evento che va ad impreziosire il Festival Vintage” conclude il vice sindaco, Devis Milighetti.