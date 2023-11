«All’arrembaggio», ciclo di incontri dedicato all’avventura in libreria

Arezzo, 3 novembre 2023 – Arriva dopo l’esperienza positiva di

Detective a merenda e Ridere a crepapelle, alla libreria La casa

sull’albero un mese di novembre all’insegna delle letture. In programma gli ultimi appuntamenti del progetto dedicato a Calvino che si chiuderà con il gradito ritorno di Daniele Aristarco, continuano le letture, per i piccolissimi e i più grandi ed inizia «All’arrembaggio» il ciclo di incontri dedicato agli amanti dell’avventura. Ma il mese si apre con «#ioleggoperchè» l’importantissima iniziativa nazionale a sostegno delle biblioteche scolastiche. E tornano anche le attività in biblioteca organizzate

in occasione della Giornata della Gentilezza: quest’anno ad incontrare i bambini ci saranno Marco Somà ed Arianna Papini.

E poi Doniamo un libro alle scuole! Da sabato 4 a domenica 12

novembre sarà possibile venire in libreria e donare un libro alle

biblioteche scolastiche del nostro territorio. Domenica 5 alle

16 per tutte le età Jam session di letture calviniane. Un incontro

speciale realizzato in collaborazione con le scuole del territorio per omaggiare Italo Calvino e ricordare l’importanza dei libri

e della lettura. Per le attività dedicate ad Italo Calvino nell’anno

del centenario della nascita realizzate con la Biblioteca Città di

Arezzo, sabato 4 nella Sala Conferenze Biblioteca Città di Arezzo alle 11 per bambini da 3 a 5 anni c’è Esplorare le città con

Italo Calvino e alle 17 da 6 a 11 anni, In mezzo a boschi e paesaggi incantanti. Sabato 25 alle 18 nella Sala Conferenze Biblioteca Città di Arezzo perché continuare a leggere e far leggere incontro per adulti

con con Daniele Aristarco. Per info e prenotazioni: [email protected],

0575377913. Parte anche All’Arrembaggio, Navi, tesori e viaggi

intorno al mondo. Un ciclo di 4 appuntamenti per gli amanti

dell’avventura martedì 7, 14, 21 e 28 novembre alle 16.30 | 6-8

anni e alle 18 9-11 anni. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 40 euro per l’intero percorso o un acquisto di 4 libri dalla

bibliografia proposta