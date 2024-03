Alla scoperta di Giovanni da San Giovanni in terra di Toscana Nell’ambito delle attività collaterali alla mostra ‘Bizzarro e Capriccioso Umore'. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea e in occasione del Capodanno dell’Annunciazione è in programma per domenica 24 marzo la visita guidata a Monsummano Terme, santuario di Santa Maria della Fontenuova, la museo civico di Pistoia e alla cappella Majnoni-Guicciardini a Vico d’Elsa.