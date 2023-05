Alan Sorrenti al Mengo Music Fest

Arezzo, 5 maggio 2023 – Dopo gli annunci di Salmo, Rosa Chemical, Baustelle, Coma Cose, Lovegang 126, Colla Zio, The Zen Circus e Bassi Maestro un altro grande nome si aggiunge alla line up di MEN/GO MUSIC FEST: ALAN SORRENTI arriverà sul palco di Parco il Prato, domenica 9 luglio. Un evento speciale, si aggiunge un giorno in più di musica e il festival arriva fino alla domenica, a ingresso gratuito. Dopo ALAN SORRENTI, sul palco i già annunciati PLANET FUNK, per una serata unica che chiuderà MEN/GO MUSIC FEST.

Lo show di ALAN SORRENTI è interamente suonato dal vivo e prevede una scaletta varia e originale, che ai più grandi successi del periodo stellare disco funk affianca perle di un passato remoto prog e di un passato più recente maggiormente orientato sull’elettronica, oltre a una selezione di brani dal riuscitissimo ultimo album "Oltre La Zona Sicura", uscito a ottobre dello scorso anno su Ala Bianca e prodotto da CERI, uno dei più affermati producers della musica contemporanea.

Alan Sorrenti si esibirà in formazione FULL BAND accompagnato dalla sua straordinaria BAND EXOTICA: una band di 7 elementi che lo accompagnerà in questo viaggio cosmico, composta da alcuni dei più brillanti musicisti della scena indie attuale: Bruno Belissimo (Frah Quintale) al basso, Bonito Belissimo (Frah Quintale, Francesca Michielin) alla batteria, Ilaria "BOBA" Ciampolini (POP_X, Immanuel Casto) tastiere e voci, Pietro Santangelo (Nu Genea, PS5, Slivovitz, Fitness Forever) sax, percussioni, piano e voci, Giuseppe Spinelli (99 Posse) alle chitarre e Gaetano Scognamiglio pianoforte, chitarre e voci.

Un progetto ambizioso e figlio della performance unica del Miami 2022, che celebrava in grande stile il ritorno sui palchi del grande maestro Alan dopo un lunghissimo silenzio. Una vera super band che getterà una luce nuova e magica sulla figura di uno dei musicisti più incredibili della storia della musica italiana.

Questa sarà l’occasione per fare un lungo viaggio cosmico nella musica di Alan, partendo dal suo passato prog per approdare al pregevolissimo disco-funk di dischi come "Figli Delle Stelle" e "NY & L.A.", giungendo poi alla fortunatissima parentesi Electro Funk di inizio anni 2000, con le super hit radiofoniche di "Paradiso Beach" e "Kyoko Mon Amour", fino ad arrivare al suo ultimo capitolo discografico, l'acclamato "Oltre La zona sicura".

Un’occasione imperdibile, quella del 9 luglio a MEN/GO MUSIC FEST per vivere il ritorno sui palchi di un grande artista che, coerentemente alla sua lunga e stimata carriera, continua a consegnare al pubblico una proposta musicalmente ricchissima e di altissimo livello, che nell’estate 2023 ammalierà il pubblico italiano nei modi più sorprendenti e inaspettati, insieme a musicisti di altissimo profilo.

Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per MEN/GO MUSIC FESTIVAL – a ingresso gratuito. Sono già aperte le prevendite per la serata del 7 e 8 luglio.

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il patrocinio, contributo e collaborazione organizzativa dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, patrocinio di Regione Toscana, patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, collaborazione e il sostegno di Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d'Arezzo e la collaborazione di Discover Arezzo