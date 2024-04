Arezzo, 24 aprile 2024 – Al via l’edizione 2024 del “Maggio Castiglionese”, il contenitore d’iniziative e manifestazioni che caratterizza l’inizio della primavera a Castiglion Fiorentino.

Sarà un maggio dai mille colori, una festa che riuscirà a catalizzare l’attenzione di tutti dai grandi ai piccini dagli adolescenti ai nonni confermando, così, ancora una volta, la centralità della Città Castiglionese nel panorama degli eventi della provincia di Arezzo.

Un dato confermato anche dalle tante domande da parte delle attività economiche per esporre durante la Fiera Campionaria risultate, poi, superiori rispetto agli spazi consentititi.

3 le date centrali nella prima settimana di manifestazione.

Il primo maggio, giorno dell’inaugurazione, ore 10.00, che come da tradizione si terrà davanti a Porta Fiorentina. Nello stesso giorno “partiranno” anche tante altre iniziative come l’anteprima del VALDICHIANA WINE FESTIVAL, Chiostro San Francesco ore 11.00 e ore 17.00, o il primo appuntamento per i festeggiamenti del 60° Anniversario TC Castiglionese Circolo “ALFEO TANGANELLI”. In primo piano anche la Fiera degli Ambulanti, piazza Matteotti e Viale Marconi.

Sempre il primo maggio insieme a sabato 4 e domenica 5 maggio si terranno per tutto il giorno sia la Fiera Agroalimentare che la Fiera Campionaria.

Il giorno dell’inaugurazione apriranno i battenti anche le esposizioni:

‘’RIFLESSI URBANI’’, fino al 19 maggio, mostra del Circolo Fotografico – Chiostro San Francesco; “CASTIGLIONI FOTO FESTIVAL”, fino al 12 maggio, mostra fotografica a cura di Antonio Manta

Galleria Ceccherini e Chiesa di S. Angelo al Cassero;

“EN PLEIN AIR DIPINTI, ACQUERELLI, GRAFICHE”, fino al 5 maggio, a cura di Gabriele Menci, Elvira Ghigi, Miranda Raffaelli e Gianmarco Tanganelli presso il Sottotetto del Teatro Comunale “Mario Spina”.

Il 4 e il 5 maggio dalle ore 10.30 e fino alle ore 19.00 di scena il Valdichiana Wine Festival.

Novità assoluta per questo “Maggio Castiglionese” è il concerto del Primo Maggio ovvero il concerto dei M&M - MEDICI E MUSICA, giardini pubblici di piazza Matteotti. I proventi saranno devoluti all’Ente Serristori.

Il 5 maggio prevista un’edizione straordinaria ella Mostra Scambio in collaborazione con il “Mercatino delle Pulci”.

Dopo questi primi giorni l’attenzione si sposterà sul rione di Porta Romana con le sue iniziative che faranno da preludio ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Michele, 8 maggio.

Dal 1 al 12 maggio, in continuità con gli anni precedenti ritornerà il percorso floreale realizzato in collaborazione con le aziende del territorio che quest’anno sarà più easy e terminerà prima, 12 maggio, per permettere il corretto svolgimento prima della Gara degli Sbandieratori e Musici, 18 maggio, e poi delle consultazioni elettorali.

Il primo maggio è inoltre prevista un’appendice, ore 9.30, quando verrà intitolata la gradinata del Teatro dei Cipressi, recentemente restaurata con i fondi del Gal, al maestro Arnaldo Valdarnini.