Arezzo, 4 settembre 2024 – Al via la 14esima edizione di “Via Romana in festa”. Sabato 7 settembre torna l'appuntamento dell'atteso evento organizzato da Confesercenti e dai commercianti della zona. Dalle ore 18 fino a mezzanotte l'arteria d'ingresso alla città si trasformerà in un'accogliente isola pedonale. Le auto lasceranno posto a spettacoli e al passeggio con i negozi protagonisti di un evento atteso dalla cittadinanza. Le attività di via Romana daranno il benvenuto ai visitatori. Una festa, quella dei commercianti di via Romana ormai entrata nel calendario degli eventi cittadini che si ripetono ininterrottamente. “Via Romana in festa” hanno ricordato la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi e il presidente Mario Landini “è un evento atteso dagli aretini che vogliono trascorrere piacevoli momenti di svago tra buona cucina, musica e divertimento. Un appuntamento di fine estate che compie 14 anni. Per i commercianti rappresenta l'occasione per vivere una giornata di festa e rafforzare il legame con la clientela. Un'iniziativa attesa che permette di far emergere la professionalità di imprenditori che per tutto l'anno rappresentano un punto di riferimento per i residenti e per gli aretini con i loro negozi, presidio e servizi a favore di un intero quartiere. È questa una rete commerciale che rappresenta un bell'esempio del commercio di vicinato che Confesercenti sostiene da sempre nella convenzione che i negozi siano l'anima delle città capaci di garantire la vivibilità e la sicurezza per le nostre strade e piazze”. L'edizione 2024 di “Via Romana in Festa” è organizzata da Confesercenti con la collaborazione dei commercianti e gli artigiani della strada, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo- Siena e del Comune di Arezzo con il contributo di Banca Tema, Unipol Sai Assicurazioni Unigroup Arezzo, Italplan-Manorent e l'autofficina Roberto Giovanili concessionaria Evo.

Ormai collaudato il format con spettacoli nello spettacolo. Ad animare la festa ci saranno le scuole di ballo, la società di ginnastica ritmica, alcune società sportive e animazioni per bambini tra cui lo spettacolo della scuola di circo “Sottosopra asd”. Alle ore 18 è in programma il taglio del nastro che darà l'avvio alla serata e la parata con trampolieri, giocolieri che animeranno via Romana. Dalle 19,15 alle 20,15 è previsto il laboratorio di circomotricità per tutti mentre, alle ore 21,30 prenderà il via l'affascinante spettacolo “Da qui a lì!” a cura degli allievi della scuola di circo “Sottosopra” di Arezzo.

In strada poi scenderanno le scuole di ballo e di ginnastica ritmica: le atlete della ginnastica Falciai si esibiranno di fronte al panificio F.lli Ciardi-angolo via Chiarini. I ballerini e le ballerine di Danz'Oasi danzeranno nello spazio di fronte al Caffè Manzoni-angolo via Manzoni. Le piccole allieve della scuola “Dance Lab Project” di Letizia Sonnacchi intratterranno i più piccoli con la baby dance. La “Drame Dance” si esibirà con i balli e la musica del dj Manolo nel parcheggio della chiesa di San Marco dove troveranno spazio anche le società sportive coordinate dal Csi. Ed affascinante anche la sfilata della rappresentativa in costume dei figuranti del quartiere di Porta Santo Spirito. A fare da cornice alla manifestazione anche l'esposizione di auto storiche e sportive. Il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi ha ricordato che “l’ente camerale continua nel suo ruolo di propulsore dell’economia locale, in collaborazione con gli enti e le associazioni del territorio, a beneficio del tessuto economico. Ormai da diversi anni, la CCIAA è impegnata nella promozione e nello sviluppo di iniziative finalizzate al sostegno del settore del commercio delle province di Arezzo e Siena. L’obiettivo che si intende perseguire è quello del sostegno ad iniziative di valorizzazione della ricchezza locale e di iniziative commerciali dislocate nei centri storici del territorio. Queste iniziative hanno anche a finalità di rivitalizzare i quartieri periferici della città in un’ottica di promozione integrata, favorendo azioni sinergiche fra i vari attori del territorio, promuovendo anche la crescita qualitativa dell’offerta turistica territoriale,tramite una sinergia tra commercio-artigianato e agroalimentare”. “La valorizzazione degli esercizi commerciali dei quartieri periferici della città” ha aggiunto Guasconi “è un obiettivo importante non soltanto per le evidenti ragioni economiche ma anche per l’importante ruolo che i negozi di vicinato sono in grado di svolgere. Infatti, in una realtà così particolare, quale è quella toscana, l’esercizio di vicinato, il 'negozio sotto casa' ha un’indubbia rilevanza sociale essendo anche sinonimo di elevata qualità della vita e di strumento di garanzia per l’abitabilità dei centri storici, dei paesi più piccoli e degli stessi quartieri della città. Un ringraziamento quindi a Confesercenti e alle imprese che ripropongono anche per il 2024, 'Via Romana in festa'. Un’edizione che si tiene in un momento particolare per gli esercizi commerciali e per i residenti della via, interessata ad importanti opere di adeguamento del sistema fognario della zona che potranno così evitare, grazie alla messa in sicurezza idraulica, le gravi problematiche registrate in più occasioni durante gli eventi temporaleschi”. L'assessore del Comune di Arezzo, Monica Manneschi ha sottolineato “lo spirito identitario dell'iniziativa. 'Via Romana in festa' non è solo un evento ma rappresenta un potente simbolo di identità e di appartenenza al territorio che ogni anno si rafforza grazie all'impegno degli esercenti e alla partecipazione degli aretini che puntualmente rinnovano l'appuntamento con la festa. Un modo per vivere il loro quartiere con orgolglio”.

Inoltre Lucia Verdi specialista sviluppo Area Territoriale Arezzo e Valdichiana di Banca Tema ha dichiarato: “Anche quest’anno Banca Tema contribuisce a questa attesa edizione di 'Via Romana in festa', perché’ la nostra storia, i nostri principi e i nostri valori, sono fortemente radicati nella crescita del territorio di riferimento. Ogni anno una parte del nostro utile viene destinato ad Istituzioni del territorio per sostenere attività e progetti in favore di tutta la comunità e per accrescere il bene comune. Oggi Banca Tema è presente su cinque province, fra cui Arezzo e il primo dei tre insediamenti attuali, è stato proprio quello della filiale di Via Romana avvenuto 17 anni fa. Da subito il rapporto con le famiglie e le attività commerciali e produttive della zona è stato forte, proseguendo solido e robusto anche attualmente.

“Guardiamo al futuro” aggiunge il direttore generale di Banca Tema Fabio Becherini “con la convinzione che la collaborazione con le associazioni di categoria è, e sarà, un elemento fondamentale per favorire lo sviluppo economico e il benessere della comunità in cui la Banca è profondamente radicata”.