Arezzo, 15 luglio 2024 – Al via il festival letterario “Moonlight festival on tour” di Confesercenti. Domani, martedì 16 attesa la presentazione a San Giovanni Valdarno con il libro “Spinascura” delle criminologhe Federica Frezza e Martina Peloponesi. L'appuntamento letterario è per le ore 21 nella Sala Nonziata di via Giovanni da San Giovanni

Sarà il primo incontro del ciclo di eventi organizzato da Confesercenti, Feltrinelli, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Provincia di Arezzo e dei Comuni di Arezzo, Anghiari, Bibbiena, Castiglion Fiorentino e San Giovanni Valdarno con la collaborazione della Fraternita dei Laici, della Fondazione Arezzo Intour, di Discover Arezzo, della Fondazione Guido d'Arezzo, di Vetrina Toscana e grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan, di Sara Assicurazioni, Centro Arezzo Coop-Fi. Marino fa Mercato con il sostegno del ristorante L'Indigeno e dell'azienda Ellevi. L'edizione del 2024 proseguirà mercoledì 17 luglio ad Anghiari. In piazza Mameli alle ore 21 Bernardo Zannoni, vincitore del premio Campiello, presenterà i due volumi “25” e “I miei stupidi intenti”. La staffetta letteraria farà poi tappa a Castiglion Fiorentino giovedì 18 luglio quando alle ore 21 nel Chiostro di San Francesco è previsto l'incontro con Paolo Giulierini, direttore del museo archeologico nazionale di Napoli, autore del libro “Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici”.

Al termine protagonisti sul palco, nell'ambito del “Santucce Storm Festival” saranno gli autori Marco Iavarone - La prima volta che sono morto; Giulio Locatelli - La felicità è un attimo e Ridolfo Andrei - La marcia dei fazzoletti bianchi. A partire dalle ore 22,30 evento nell'evento con lo spettacolo “Vasari is present”, a cura di rumorBianc(O) e Federagit, il sindacato delle guide turistiche di Confesercenti. Nel chiostro della Chiesa di San Francesco i visitatori torneranno indietro nel passato e grazie alla partecipazione straordinaria di Giorgio Vasari, alias Samuele Boncompagni, all'intervento teatrale di Elena Ferri ed i costumi di Lucia Padrini/TVUSCIA , saranno protagonisti il capolavoro di Giorgio Vasari "La Madonna con Bambino e Santi" e la figura femminile di Niccolosa Bacci.

Ultimo appuntamento sarà poi venerdì 19 luglio alle ore 21 a Bibbiena nel chiostro di San Lorenzo in via Bernardo Dovizi, dove è atteso l'arrivo di Rick Dufer con “Critica della ragione demoniaca”.

Al primo ciclo di luglio del “Moonlight Festival on tour” ne seguirà un secondo ad Arezzo in piazza Grande quando da giovedì 12 settembre a sabato 14 settembre sul palco del terrazzo di Fraternita sono già in calendario ben due appuntamenti quotidiani con gli autori. E a chiudere la rassegna culturale di Confesercenti, ad ottobre, sarà l'appuntamento letterario all'interno della galleria commerciale di viale Giovanni Amendola.