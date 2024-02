Arezzo, 6 febbraio 2024 – Al via i lavori per la X edizione del Santucce Storm Festival, il concorso letterario promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino in sinergia con l’ICEC – Istituzione Culturale Educativa Castiglionese.

Dopo il successo ottenuto nel 2023, con ben 97 opere giunte al vaglio della giuria, l’edizione del decennale non mancherà di riservare importanti novità, alcune delle quali già espresse nel Bando di partecipazione appena indetto. Per il 2024, saranno infatti istituite due sezioni: una dedicata ai giovani scrittori Under 25 e una sezione per gli autori Over. Come lo scorso anno, il premio è aperto a tutti i i cittadini dell’Unione Europea che potranno partecipare con un romanzo o una raccolta di racconti organica (massimo 600.000 battute totali), oppure con un racconto singolo che non superi le 60.000 battute.

Le opere (una sola per partecipante, pena l’esclusione) dovranno essere composte in lingua italiana e potranno essere sia edite (pubblicate nel corso del biennio 2023-2024) che inedite. Dopo un’accurata fase di analisi e lettura, la giuria del Santucce Storm Festival renderà nota la rosa delle venti opere finaliste che potranno accedere alla cerimonia di premiazione del mese di dicembre, durante la quale incoronati i due vincitori dell’edizione 2024. Sia il vincitore Under 25 che quello Over riceveranno in premio 5 kg. di libri; inoltre, l’Amministrazione comunale e la giuria si riservano il diritto di poter assegnare ulteriori menzioni speciali.

Anche a conclusione dell’edizione 2024, ciascun autore dovrà consegnare alla Biblioteca comunale di Castiglion Fiorentino una copia cartacea della propria opera che sarà collocata in un apposito fondo dedicato al Santucce Storm Festival.

La partecipazione non comporta il pagamento di alcuna tassa e ciascun concorrente potrà iscriversi inviando la propria richiesta, entro e non oltre martedì 30 aprile 2024, all’indirizzo mail [email protected], oppure a: Segreteria del Premio Letterario “Santucce Storm Festival” c/o Comune di Castiglion Fiorentino (AR), piazza del Municipio 12, 52043 Castiglion Fiorentino.

Le domande d’iscrizione dovranno contenere: nome o pseudonimo e breve biografia professionale dell’autore, titolo e numero di pagine dell’elaborato, abstract contenente la trama dell’opera, copia dell’opera in formato PDF (in caso di elaborato inedito), e informato anche cartaceo con indicazione della casa editrice (in caso di elaborato edito).

Copia del Bando, contenente tutti i dettagli, i requisiti e le informazioni sulle modalità di partecipazione, potrà essere visionata e scaricata sul sito web ufficiale del Comune di Castiglion Fiorentino: www.comune.castiglionfiorentino.ar.it