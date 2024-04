Al via i casting della La Poti Pictures Academy

Arezzo, 5 aprile 2024 – La Poti Pictures Academy selezionerà nel mese di aprile, mediante casting, otto persone con disabilità intellettiva (dai 18 anni in su), per la costituzione di una nuova classe per la formazione

finalizzata alla realizzazione di un cortometraggio cinematografico. Le candidature per la

partecipazione a questo progetto, che si è reso possibile grazie al contributo della Fondazione CR

Firenze e Comune di Arezzo, oltre che del patrocinio di Fondazione Arezzo Comunità, sono aperte

fino a domenica 14 aprile.

Il nuovo anno accademico si svolgerà da aprile 2024 ad inizio 2025 presso la sede della Poti

Pictures ad Arezzo. Il corso di formazione, di un pomeriggio a settimana, verrà tenuto da psicologi,

acting coach, sceneggiatori, registi, etc, durante tali lezioni verrà svolta una formazione in aula

finalizzata all’apprendimento di tecniche di recitazione, studio della sceneggiatura in funzione del

set. Il percorso si concluderà con la realizzazione di un cortometraggio ad inizio 2025 con l’impiego

di una troupe di professionisti del cinema, da distribuire a festival internazionali di cinema e

proiettato ad eventi pubblici

Casting "Poti Pictures Academy" https://youtu.be/TEbkmHb25f0

Spot "Poti Pictures Academy" https://youtu.be/1kdSDcd_lSQ

“La Poti Pictures è la prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo – spiega il

Presidente Paolo Marraghini -. Si tratta di un laboratorio, nato oltre dieci anni fa, di un nuovo

umanesimo culturale che parte dal presupposto che ogni persona ha una sua bellezza da

raccontare e uno sguardo unico sul mondo. Un cantiere dove si formano le persone e si attivano

relazioni professionali in grado di generare attraverso la Settimana Arte, benessere del singolo e

della collettività. La Poti Pictures è la divisione cinematografica della cooperativa sociale Il

Cenacolo con cui condivide la stessa matrice ideale e un obiettivo comune: realizzare una delle

eccellenze più significative, non solo in Italia, di espressione professionale a carattere artistico in

cooperativa di tipo B”.

“L’idea di dare continuità al lavoro che svolgiamo da molti anni, rappresenta per noi un

passo importante – spiega il regista Daniele Bonarini - Dopo gli immensi sacrifici e sforzi che

abbiamo fatto, sia come Cooperativa che singolarmente, riuscire a mettere a sistema l’Academy è

senz’altro qualcosa di emozionante e stimolante. Nel nostro piccolo abbiamo sempre lavorato,

senza sosta, affinché chiunque passi dalla nostra scuola, abbia l’opportunità grande di mettersi in

gioco e confrontarsi, alla pari, con professionisti del cinema.

Per richiedere la partecipazione ai casting sarà necessario l’invio della “scheda anagrafica” e di un

“video di presentazione” entro domenica 14/04/2024 alle ore 23.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.potipictures.com.

Cooperativa Sociale Il Cenacolo Scrl Imp. Soc. (ETS)

Viadei Cappuccini n.2 - Arezzo (AR)

C.F. - P.I. 01223020510 – Tel 0575.28991

www.potipictures.com - www.cooperativailcenacolo.com

Per info e assistenza

chiamare il 3457485964 (dal Lunedì al venerdì dalle 15 alle 19)

o scrivere a [email protected]

o consultare le FAQ presenti sul sito: https://www.potipictures.com/official/academy/